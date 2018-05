Tunisie: Une éviction incompréhensible

De fait, hormis le cas Abdennour, je pense que le sélectionneur national a fait appel aux meilleurs éléments du moment et il va falloir désormais le soutenir dans ses choix et encourager les joueurs d'une manière inconditionnelle par toutes les composantes de la sphère sportive : médias,public,dirigeants et spécialistes, parce qu'ils en ont grandement besoin à quelques jours de la compétition.

La balle est désormais dans leur camp et le staff technique devra trouver les formules adéquates pour mettre en place un onze national capable de répondre aux attentes du large public tunisien, parce que finalement les résultats sont les principaux alliés de n'importe quel technicien.

Une chose est certaine, il faut désormais laisser de côté les critiques et les partis pris et adopter des attitudes positives et constructives à l'égard du staff technique et des joueurs,surtout que j'ai l'intime conviction que l'on dispose d'un groupe de qualité capable de nous honorer en Russie ».