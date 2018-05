Tunisie: «Préserver les équilibres»

En Tunisie, l'Instance vérité et dignité chargée de la justice transitionnelle pourra… Plus »

Concernant la liste des 23 que devra retenir Nabil Maâloul et sans citer des noms, je dirai qu'il ne faut pas garder ou convoquer des joueurs qui ne sont pas complètement rétablis. Car dans un tournoi de grande envergure tel que la Coupe du Monde, il faut éviter de prendre ce genre de risque. En ce sens, il faut s'assurer de l'état de santé de Ben Amor et Khazri avant de les emmener en Russie.

En général, les sélectionneurs nationaux misent sur les joueurs polyvalents pour préserver d'un côté ce principe d'équilibre, mais également de retenir plus de joueurs dont les profils épousent leurs plans de jeu, que ce soit des joueurs plutôt opportunistes qui créent le danger en permanence ou d'autres plus utiles au niveau de la récupération et la relance rapide du jeu.

Le deuxième volet est d'ordre technique et tactique. Il consiste à préserver les équilibres dans les trois compartiments. C'est qu'à la base, la liste des 23 est conçue pour qu'un sélectionneur ait deux joueurs de champ par poste et trois gardiens.

C'est un moment délicat d'aller voir un joueur pour lui signifier que son aventure s'arrête alors qu'il s'approchait du but. Mais en tant que sélectionneurs, nous n'avons pas le choix dans ces cas-là. Il faut savoir choisir ses paroles, ne pas heurter la sensibilité du joueur et, surtout, préserver les équilibres dans le groupe.

C'est la chose qui me touche le plus en tant qu'entraîneur, d'autant que j'ai passé par-là en 1998 quand j'étais sélectionneur national adjoint à côté de Kasperczak.

