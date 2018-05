La Direction générale des Impôts (Dgi) vient de frapper un grand coup. Par le biais de ses services d'enquête et d'investigation, la Dgi, dans un document dont le journal " Le Patriote" a eu copie, a révélé avoir mis le grappin sur des opérateurs économiques exerçant en marge de la loi fiscale.

En effet, ceuxci importent avec des codes importateurs frauduleux et vendent des marchandises diverses sans factures et sans traces. Au total, ce sont plus de trois milliards de francs CfA de produits frauduleux qui ont été saisis dans les communes de Marcory et de Cocody.

Et cela, les 8 et 18 mai 2018 grâce aux fins limiers de la Brigade d'enquête et visite de la Direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque (Derar) lors d'investigation dans les locaux des Ets Etoiles Import située à Marcory zone 4 et Co-Gimex sise à Cocody Nestlé. Le constat de ces visites inopinées et les perquisitions qui se sont déroulées ont permis de saisir des marchandises diverses.

A savoir des appareils électroménagers ; des matériaux de quincaillerie et d'électricité ; des groupes électrogènes ; des articles de mercerie et d'alimentation générale ; des moquettes et tapis.

Les locaux et entrepôts de ces socié- tés ont fait l'objet de fermeture et les mis en cause ont été convoqués pour fournir les éléments nécessaires à l'exercice de leurs activités à savoir : la déclaration fiscale ; la production de factures ; la tenue de comptabilité ; etc.

Il ressort des propos des agents enquêteurs, que les sociétés Ets Etoiles Import opéraient en toute clandestinité. En ce qui concerne la société Ets Etoiles Import, le responsable Hassan fayad, selon la note de la Dgi, « n'a pas trouvé mieux que de procéder aux règlements de ses fournisseurs par le canal de compte bancaire non déclaré, et d'exercer ses activités en absence de Livres Journaux et des Livres d'inventaire ». Pire, « il est un habitué de location des comptes importateurs qu'il utilise pour effectuer ses importations ».

Concernant la société CO-GIMEX, la fraude porte sur l'impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (Bic), la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva), la Taxe spéciale d'équipement (Tse) et l'Acompte d'impôt sur les revenus du secteur informel (Airsi). La perquisition met en exergue la tenue d'une double comptabilité et l'existence de comptes bancaires « offshore » alimentés par des circuits non conventionnels.

Ces deux entreprises, très connues des fichiers de la Dgi, sont qualifiées de récidivistes patentés qui ont décidé de prospérer dans la fraude. Sinon comment comprendre que des marchandises de telle dimension soient entreposées en plein quartier (Cocody et Treichville) sans déclaration, au vu et au su de tout le monde ?

La Dgi dans la note qui nous est parvenue, attire l'attention de tous sur le comportement de certains opérateurs économiques dans les villes, quartiers, appartements et invite à dénoncer auprès du fisc, toute activité suspecte.

Gage d'une équité fiscale. Le constat est clair, sous l'impulsion du Directeur général des Impots, Ouattara Sié Abou, la Dgi a décidé d'aller en guerre contre les fossoyeurs de l'économie nationale.

La lutte contre la fraude fiscale constituant un grand défi, la Dgi entend coûte que coûte relever ce challenge. D'où l'intérêt de la création de la Direction des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque (Derar). Un acte de promotion de la bonne gouvernance et surtout d'une justice fiscale.

Ouattara Abou Sié qui avait indiqué qu'aucun répit ne sera accordé aux fraudeurs, s'est engagé à mettre en œuvre un certain nombre de mesures opérationnelles relatives au renforcement des contrôles ; au contrôle des entreprises relevant du régime du réels simplifié d'imposition ; au contrôle des entreprises bénéficiant des grands marchés publics à forte intensité de main d'œuvre.

Nul doute qu'avec ces mesures, la Dgi pourra efficacement lutter contre ceux qui ont décidé de se bâtir un paradis fiscal au détriment de l'économie nationale.