Cote d'Ivoire: Ligue 1 (25éme journée) - Ca bouillonne pour l'AFAD et la relégation

Les prochaines élections municipales et régionales devraient avoir lieu en septembre prochain. Des… Plus »

Le Stade d'Abidjan, aussi dans le rouge, mettra toutes ses forces dans son match du mercredi 30 mai prochain, au stade Champroux, face à Moossou. A deux journées du terme de la Ligue 1, les ambitions divergent de part et d'autre. Et chacun se bat avec ses moyens pour parvenir à ses fins.

Et Togui Mel et ses camarades ne se feront pas prier pour réaliser ce rêve avant la dernière journée qui sera, pour eux, un simple match de gala. Le Séwé Sport de San Pedro pourrait faire les frais des envies de records de l'Asec Mimosas. Sacrés depuis la 22e journée, les Mimosas courent derrière des exploits.

Ce qui est loin d'être donné, surtout que l'Africa, en cette fin d'exercice, a décidé délibérément de se mettre dans une zone de turbulence avec le licenciement collectif du staff technique après l'échec en Coupe nationale face à Songon FC (Ligue 2). Après la bataille pour les places africaines, l'autre intérêt de cette 25e journée demeure dans le bas du classement où quatre formations (AS Tanda, SOA, Stade d'Abidjan et Séwé Sport) se battent pour échapper au purgatoire.

Un ticket que détient, à deux journées du terme, le Sporting Club de Gagnoa (2e, 41 pts). L'Africa Sports totalise 36 points et mise tout sur le championnat pour accrocher une place africaine. Eliminés de la Coupe nationale, les Aiglons ne jurent que par la Ligue 1. Mais les vert et rouge sont loin d'être maîtres de leur destin. Ils ont l'obligation de défaire le WAC, dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny.

