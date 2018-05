Des moments intenses de gaité, de joie, de partage, de solidarité et de bonheur avec la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, l'épouse du vice-président, Clarisse Duncan, l'épouse du Premier ministre, Assétou Gon Coulibaly, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, le ministre de l'Inté- rieur, Sidiki Diakité et la ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné.

Les épouses des militaires n'oublieront pas de sitôt la fête des mères édition 2018. Une célébration particulière qui restera gravée dans les annales de des associations des épouses des militaires, gendarmes et policiers. Samedi dernier, la place d'arme du 1er bataillon d'infanterie du nouveau camp d'Akouédo a vibré.

Venues des quatre coins du pays, 4000 femmes qui partagent la vie des soldats ivoiriens n'ont pas boudé leur plaisir de communier avec la first lady, leur marraine. Elles ont, en effet, réservé à "maman Dominique Ouattara" un accueil chaleureux et triomphal.

Ce sont des filleules ivres de joie et débordantes d'énergie qu'elle a retrouvées dans le camp militaire. La tension est montée d'un cran avec Kerozen DJ, la reine du Matiko, Chantal Taïba, Sidoni la tigresse, Anselme Séni et Affou Keita qui se sont succédé sur la piste. Et la Première dame et les officielles en train d'esquisser des pas de danse avec les femmes. La fête a été haute en couleur et en son et la communion totale.

«Vous êtes 4000 femmes venues de partout en Côte d'Ivoire, des différentes unités et camp d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour célébrer ensemble la fête des mères. Je suis heureuse de vous voir aussi nombreuses à cette occasion spéciale pour chacune de vous », s'est réjouie la Première dame.

Tout en remerciant les unes et les autres pour l'engagement dont elles font preuve aux côtés de leurs époux ainsi que pour tous les sacrifices consentis au bénéfice de la nation ivoirienne. Inégalable dans l'action sociale, c'est avec les bras chargés de chèques et de cadeaux que l'épouse du chef de l'Etat, Dominique Ouattara, a répondu à l'appel du ministre d'Etat Hamed Bakayoko, initiateur de la manifestation.

«Il y a quelques mois, lorsque mon filleul, le ministre d'Etat Hamed Bakayoko, m'a exprimé son souhait concernant l'ouverture du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) à l'endroit des épouses des forces armées, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, que j'ai acceptée immédiatement .

C'est parce que j'ai foi en vous et votre capacité à entreprendre que je mets à votre disposition dans les micro-finances partenaires, une enveloppe du FAFCI de 400 millions de FCFA, repartis comme suit : 200 millions pour les épouses des militaires, 100 millions pour les épouses des gendarmes et 100 millions pour les épouses des policiers », a-t-elle annoncé sous les applaudissements.

Aussi 4000 pagnes, 100 casques pour les salons de coiffure, 100 lave-têtes, 100 machines à coudre, des gaz, des congélateurs, 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 cartons d'huile... ont-ils été offerts, ainsi que des dons en espèces. Le tout d'une valeur de 222 millions de FCFA.

«Merci maman Dominique Ouattara, vous êtes une femme de cœur, une femme de partage et de générosité qui depuis des décennies fait le bonheur des femmes et enfants de Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi nous vous souhaitons longue vie et franc succès dans toutes vos entreprises », a remercié l'épouse du chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI), Touré Ténin, présidente d'honneur de l'association des épouses des militaires et porte-voix.

Le ministre d'Etat, Hamed Bakayoko, la ministre Mariatou Koné et les autres intervenants lui ont emboité le pas en louant les efforts de la Première dame pour l'amélioration des conditions de la femme et de l'enfant.

«C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une Première dame vienne à l'intérieur d'un camp militaire pour célébrer les épouses des forces de défense et de sécurité.

Vous n'avez pas hésité lorsque je vous ai sollicitée. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour les femmes de Côte d'Ivoire », a prié le ministre d'Etat Hamed Bakayoko. La sympathique fête a pris fin par un défilé pédestre des épouses de soldats.