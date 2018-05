Cote d'Ivoire: Rdr/ Plateau - Les responsables politiques en mission

Les prochaines élections municipales et régionales devraient avoir lieu en septembre prochain. Des… Plus »

Le secrétaire départemental et tous les responsables RDR au Plateau ont pris l'engagement de traduire en acte les instructions de leur vice-présidente. Les choses ne seront plus comme avant dans la gestion des militants du RDR qui doivent faire confiance à leur direction, a-t-elle terminé.

En plus, Coulibaly Yao Madiara a conseillé aux militants du RDR au Plateau de rendre faciles les arbitrages pour les candidatures au sein du RDR et du RHDP. « Nous devons choisir le meilleur d'entre nous si nous voulons rivaliser avec ceux que nos alliés vont nous présenter aux municipales », a suggéré Coulibaly Yao Madiara.

« Je ne veux plus qu'il y ait des clans au Plateau. Nous devons travailler soudés et en équipe. C'est cette union qui nous fera gagner toutes les batailles au Plateau », a-t-elle poursuivi.

Elle a invité le secrétaire départemental, Doh Isaac, les commissaires politiques, les secrétaires de section, les présidents de comité de base et les présidents des structures spécialisées à se mettre à la tâche. Par ailleurs, la vice-présidente chargée du Plateau a invité les militants à l'union et à la solidarité.

Mettre en mission les responsables politiques du RDR au Plateau en vue de réussir l'opération de révision de la liste électorale. C'est le sens de la rencontre entre Coulibaly Yao Madiara, vice-présidente du RDR chargée des communes du Plateau et d'Attécoubé et ces derniers le samedi au domicile de Dr Diakité.

