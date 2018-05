Tunisie: «Tous pour un, un pour tous!»

Si nous sommes depuis peu sur une courbe ascendante, c'est en raison des choix du head-coach, qui, à leur tour, ne manqueront pas de conditionner l'ensemble des futures actions opérationnelles de l'équipe en Russie.

Pour revenir au listing du Team Tunisie, je pense que le sélectionneur national s'est efforcé de bâtir un groupe à la fois performant et complémentaire en termes d'osmose et d'état d'esprit. En clair, il faut comprendre que pour qu'une équipe soit en cohésion, il faut d'abord que les membres de l'équipe aient confiance les uns en les autres.

Je parle ici de confiance basée sur la vulnérabilité et pas de confiance basée sur l'expérience. La confiance basée sur l'expérience implique d'abord de se connaître les uns les autres et cela peut prendre des mois. Vous savez, l'équipe de Tunisie comporte beaucoup de jeunes et de néophytes, y compris des joueurs qui n'avaient aucune sélection».

«De l'appartenance au groupe à l'esprit d'équipe»

« Maintenant, lors des prochains tests, à commencer par celui de ce soir face aux champions d'Europe portugais, pour la confiance, ce qui compte c'est que les joueurs acceptent d'être vulnérables, c'est-à-dire de prendre des risques et donc potentiellement de se tromper mais aussi de faire de belles choses que même le sélectionneur Nabil Mâaloul n'avait pas imaginées !

En football, parfois, il faut aller titiller l'adversaire et le contraindre à se livrer. Pourquoi ? Parce que quand l'opposant joue franc jeu et se dévoile, on peut à terme le surprendre.

La Tunisie sera un outsider au Mondial pour ne pas dire un trouble- fête, ce que j'espère. Face aux favoris traditionnels, ce sera comme au travail. Je m'explique: au travail, la vulnérabilité conduit par exemple à poser des questions, à faire des suggestions hors des schémas de pensée habituels.

Parfois, un regard extérieur permet d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles solutions, d'identifier un problème. Parfois la suggestion apparaît juste naïve et il suffit d'une réplique cinglante ou méprisante pour décourager toute idée nouvelle et priver l'équipe d'opportunités futures.

Donc, en clair, on apprend forcément de ses erreurs.

Attention cependant ! Faire systématiquement des erreurs, ce n'est pas ce que j'appelle de la vulnérabilité, c'est de l'incompétence. Oui, en étant vulnérables, les joueurs proposent au sélectionneur une palette très large d'opportunités de construction de jeu.

C'est la deuxième étape de la cohésion d'équipe. Il s'agit de permettre aux joueurs de faire des essais et des erreurs avant le jour «J». C'est l'objectif des prochains matchs-tests avant le départ en Russie. Il s'agit d'identifier la palette la plus large possible de ce que les joueurs peuvent proposer quand ils sont totalement libérés.

Bref, il s'agit de libérer les gestes! Vous savez, assez tôt, Nabil Mâaloul a identifié ce dont chaque joueur sélectionnable est capable et quelles sont ses limites. On peut imaginer que Mâaloul a déjà défini une ou deux tactiques de jeu. C'est l'étape cruciale qui annonce le début des choses sérieuses.

Je pense aussi que les joueurs choisis l'ont été, principalement, parce qu'ils ont adhéré au système de jeu défini par le sélectionneur. Quand on endosse le maillot national, pas de place à la fantaisie non contrôlée.

Par exemple, chaque fois qu'un joueur prend une initiative en dehors du système défini par le sélectionneur, par exemple pour se faire valoir personnellement, il met en péril le fonctionnement de l'équipe.

Le schéma du sélectionneur doit permettre à chacun d'exprimer ses qualités personnelles. Si le schéma est trop rigide, les joueurs ne peuvent pas faire preuve d'initiative et démontrer leur talent, ils se démotivent, leur jeu est stéréotypé et c'est un jeu d'enfant pour l'équipe adverse de contrer toute action.

Que dire alors dans le cadre d'un Mondial où le must de la planète Foot se côtoie. Bien avant l'avènement du staff actuel, avec le prédécesseur de Mâaloul, c'était au gré des affinités, voire des clans, que s'organisaient les petits exercices avant l'entraînement! Maintenant, l'équipe répète en groupe et vit en groupe, tout en parlant d'une seule voix.

Ainsi, le «vivre-ensemble» apparaît de plus en plus important dans l'atteinte de la performance selon Mâaloul. Et cette donnée devient essentielle dans le choix et la sélection des joueurs pour constituer un groupe, quel que soit son niveau.

Bien sûr, il y a des joueurs qui vont rater le Mondial par choix du sélectionneur. Mais cela ne veut pas dire que les autres sont meilleurs qu'eux. Non, loin de là! C'est juste une question de complémentarité et d'exigences selon le profil d'en face.

On ne joue pas l'Angleterre ou les « Diables Rouges » comme on joue une autre formation. La cohésion est ici importante pour tenir un résultat. C'est tout un processus dynamique reflété par cette tendance du groupe à rester lié et à rester uni dans la poursuite de ses objectifs.

C'est là que l'action du staff technique prend tout son sens. Voilà, rien ne sert de trop palabrer sur les absences de Hamdi, Harbaoui, Hamza Lahmar, Ghazi Ayadi, Rami Jeridi, Hamza Younes etc. Vous savez, plusieurs membres de la prochaine expédition russe arrivent d'horizons différents avec une expérience, voire une culture différente pour certains !

Et pour créer l'alchimie, le sélectionneur a vite fait de les intégrer, se référant au « Tous pour un et un pour tous ».

Résultat des courses : à quelques jours du Mondial, le Team Tunisie concentre déjà en son sein une part conséquente d'éléments de liens, d'écoute, de relationnel, de joie d'être ensemble, ces choses qui font que l'équipe ne peut que se transcender naturellement » !