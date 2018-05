Cote d'Ivoire: Lutte contre la myopathie - L'association Aux Pas du cœur et le Centre Kiné Médical au secours des malades

Les prochaines élections municipales et régionales devraient avoir lieu en septembre prochain. Des… Plus »

Ainsi, beaucoup de gens meurent à petit feu de cette pathologie, sans réellement savoir de quoi ils souffrent. «Il existe entre 6 et 8000 maladies génétiques non encore diagnostiquées », souligne Mme Brunato Marie-Rose atteinte elle-même de myopathie GNE, l'une des formes les plus rares.

Un combat noble. L'association Aux pas du cœur, créée par Mme Brunato Marie-Rose, et le Centre Kiné Médical, dirigé par Dogo Dali, vont venir en aide aux personnes souffrant de myopathie. C'est une maladie génétique rare qui atrophie les muscles et réduit la motricité jusqu'à la paralysie.

