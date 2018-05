Tunisie: De la responsabilité de Nabil Maâloul...

En Tunisie, l'Instance vérité et dignité chargée de la justice transitionnelle pourra… Plus »

Or, les déclarations faites il y a quelques jours par Hamdi Harbaoui lui ont fermé définitivement les portes de l'équipe nationale. Et il ne peut en vouloir qu'à lui-même.

D'autres observateurs expliquent sa convocation et celle d'Ahmed Akaïchi par le besoin d'avoir des attaquants rapides, capables d'ouvrir des brèches sur les couloirs et créer ainsi le danger.

Avec les blessures de Youssef Msakni et Yassine Khénissi, des voix se sont élevées pour réclamer la convocation de Saber Khélifa et Hamdi Harbaoui.

Et même si les règles du jeu sont ainsi faites, il est toujours pénible pour un joueur qui a participé à la campagne du Mondial de se faire éjecter à la veille du coup d'envoi de la compétition. Comme si on lui dit : «Vous êtes bon pour qualifier l'équipe nationale, mais le Mondial, c'est une affaire d'hommes, des vrais».

