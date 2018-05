Tunisie: Le premier vrai match-test

En Tunisie, l'Instance vérité et dignité chargée de la justice transitionnelle pourra… Plus »

Mais plus les difficultés sont nombreuses, plus la performance sera belle.

On aurait aimé voir à l'œuvre Youssef Msakni ou du moins Wahbi Khazri dans ce grand rendez-vous historique, même si le cadre n'est pas officiel. Mais ni l'un ni l'autre de nos deux grandes stars ne seront présentes ce soir. Et si le premier est définitivement irrécupérable pour cette coupe du monde, le second répondra présent dans quelques jours contre la Turquie en Suisse. C'est que Khazri sera totalement rétabli de sa dernière blessure sans gravité contractée au championnat de France, il y a moins de quinze jours.

On peut donc jauger au mieux les capacités des nôtres dans un match-test de très haut niveau devant un sparring-partner qui sera épaulé à cor et à cri par son public qui viendra sûrement en grand nombre.

N'est-il pas question de se fixer les idées sur la liste définitive des 23 joueurs à adresser à la Fifa avant le 4 juin prochain ? Il y va donc de l'éventuelle dernière chance pour les joueurs dont le rendement nécessite confirmation ou pour ceux qui seront probablement appelés à la rescousse en dernière minute. Mais a priori, les choix de Nabil Maâloul sont normalement déjà faits à 95%. Et du coup, c'est surtout le jeu qui sera suivi des yeux plutôt que les individualités, car le bloc hermétique, qui a épaté tout le monde lors des deux derniers matches-tests livrés face à l'Iran et au Costa Rica, se doit de confirmer son niveau probant.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.