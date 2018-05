Tunisie: Il n'en restera que 23 !

Il n'y a que ceux qui sont incontournables qui ont imposé leur choix et qui, sans prendre en compte cette 'menace', ont rejoint le groupe. Il y également ceux qui ont longuement négocié leur choix pour l'équipe de Tunisie et qui ont en quelque sorte beaucoup hésité avant de sauter le pas.

Y a-t-il eu des promesses fermes pour arracher la décision de l'un ou de l'autre ? Personne ne saura jamais ce qui se passe dans les méninges de ces éléments et seul leur comportement sur le terrain à la faveur des trois rencontres amicales qu'aura à disputer l'équipe de Tunisie pourra livrer un début de réponse. Tous ces joueurs sont certes nos enfants mais ce qui départagera les uns et les autres, ce sera leur engagement et leur désir de se battre. Lorsqu'on voit la générosité et l'élan que Khazri ou Selliti démontrent sur le terrain, on ne peut souhaiter qu'une chose : que ces joueurs soient des éléments catalyseurs capables de tirer vers le haut le reste de leurs camarades.

Il faudrait reconnaître que lors des dernières sorties de l'équipe de Tunisie, personne n'a trouvé quoi que ce soit à reprocher à tous ceux qui ont joué aussi bien face à l'Iran qu'au Costa Rica Bien au contraire, tous les observateurs ont loué la fraîcheur de cette équipe, sa fougue et disponibilité. Mais ce serait malvenu de ne pas relever qu'un certain nombre d'éléments n'ont pas beaucoup convaincu et que les retenir aux dépens de ceux qui sont nettement capables de faire mieux, serait immérité et injuste.

C'est justement dans ce groupe de joueurs que le sélectionneur aura des difficultés pour remercier ceux qui devraient comprendre que le sport c'est aussi la compréhension et le fair-play. Une Coupe du monde, un joueur n'a qu'une peut être deux occasions de la jouer dans sa carrière, mais il n'en demeure pas moins qu'étant donné que les places sont chères, on ne peut que choisir en tenant compte des répercussions éventuelles futures ; ceux qui seront écartés mettront du temps pour comprendre.

Il y aura certainement ceux qui ne comprendront jamais et qui, toute leur vie, n'arrêteront pas de penser à cette mise à l'écart à laquelle ils ne s'attendaient pas. On reparlera encore du remplacement du grand Attouga qui a fait toute la campagne de 1978, qui a été décisif dans la phase de qualification, mais qui a été remplacé au dernier moment par Naili !

C'est la loi du sport. Mais si les choix sont faits en toute conscience, sans parti pris ni favoritisme guidé par les idées préconçues et les arrière-pensées, sous pression des promesses faites et desquelles il est difficile de se soustraire ( les noms commencent à fuser par-ci, par-là avec des destinations déjà choisies ou... conseillées), personne ne trouvera rien à redire. Le problème provient à notre sens de cette myriade d'agents de joueurs qui virevoltent depuis un bon bout de temps (en dépit des précautions prises), autour des terrains d'entraînement, dans les lieux d'hébergement et ailleurs. Ils sont partout. Ils savent qu'ils ont beaucoup d'argent à gagner à la faveur de ce Mondial russe, étant donné qu'un grand nombre de joueurs attend ce rendez vous pour faire le choix définitif pour la suite de leurs carrières.

Il faudrait reconnaître que l'ambiance qui règne autour de l'équipe de Tunisie n'est pas exceptionnelle. Toutes les équipes qualifiées vivent cette tension et leur personnel d'encadrement fait tout pour les protéger et préserver le milieu ambiant que tout un chacun souhaite sain, serein et apaisé.

Le sélectionneur, en dépit de tout ce qu'on prétend, ne nous semble pas avoir déjà arrêté sa liste. C'était peut-être le cas avant les deux matchs amicaux joués, mais les choses ont changé depuis. D'autres noms sont venus s'imposer et il nous semble qu'il lui sera difficile d'expliquer l'éviction ou la mise à l'écart de quelques éléments qui ont prouvé qu'ils méritaient une place pour ce Mondial. Tout sera susceptible de changer encore, après les trois rencontres figurant au programme de préparation. En prenant en compte la vérité du terrain, Maâloul peut se décider en toute quiétude. De toutes les manières, il n'échappera pas à la critique car il est d'ores et déjà admis qu'on ne peut satisfaire tout le monde. Des noms de joueurs, sans aucun doute méritants, vont tomber. Et en fin de compte, il n'en restera que 23 !