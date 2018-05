Tunisie: «Les meilleurs du moment»

En Tunisie, l'Instance vérité et dignité chargée de la justice transitionnelle pourra… Plus »

Il optera pour une conception de jeu qui a permis à l'EN de se qualifier au Mondial, à savoir le 4-3-3 qui se transforme en 4-4-1-1 visant une bonne animation sur le terrain. S'il ne trouve pas de joueurs susceptibles d'assumer ce rôle, il sera dans l'obligation de changer de stratégie de jeu. Mais là, il risque de voir les automatismes, en pâtir, se perdre. Espérons que Mohamed Amine Ben Amor jouera et retrouvera la plénitude de ses moyens et que Akaïchi -- au cas où Khazri joue en position repliée -- sera en forme.

Et tout le problème est là. Il a été contraint de choisir suivant les besoins sportifs de l'équipe. Il a à disputer trois matches amicaux pour retrouver l'équilibre et les automatismes.

