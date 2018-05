Tunisie: Les comportements à risque coûtent cher...

Et pour preuve : quelque 64 accidents de la route ont été enregistrés durant la première semaine du mois saint. Selon les informations fournies par l'Observatoire national de la sécurité routière, ces accidents ont mis fin aux jours de 18 usagers de la route.

Le nombre de blessés recensés s'élève à 97. Bien que ces données soient alarmantes, elles demeurent réduites en comparaison notamment de celles notifiées l'an dernier. «Depuis le 27 mai et jusqu'au 2 juin 2017, nous avons recensé jusqu'à 125 accidents de la route, 27 cas de décès et 207 blessés», indique M. Oussama Mabrouk, chargé de la communication à l'Observatoire.

Excès de vitesse, inattention et empressement

Ces drames sont dus dans la majorité des cas à des infractions qui en disent long sur le comportement irresponsable de certains conducteurs. En effet, parmi les 64 accidents survenus cette année, durant la première semaine de Ramadan, 17 ont pour cause l'excès de vitesse. A vouloir gagner du temps, en appuyant démesurément sur l'accélérateur, 11 personnes ont péri et 27 autres ont été blessées à des degrés de gravité variables. «Nous nous souviendrons tous du grand accident qui a eu lieu le 17 mai 2018 sur l'autoroute A1, reliant Tunis à Sfax. Six personnes avaient péri sur place», rappelle M. Mabrouk.

La deuxième cause des accidents de la circulation identifiée durant cette période n'est autre que l'inattention. Il a suffi, pour certains, de quelques secondes de distraction pour que la tragédie soit au rendez-vous ! D'ailleurs, 11 accidents ont été commis par manque de concentration, donnant ainsi lieu à 3 décès et 18 blessés.

Quant à la troisième cause identifiée, elle consiste en l'absence de distance de sécurité entre les véhicules, chose qui rend difficile l'arrêt au moment opportun. «A défaut de respecter ce principe-clef de la conduite, nous avons enregistré quatre accidents qui ont fait deux morts et trois blessés», renchérit le responsable de la communication.

Outre les causes principales précitées, d'autres sont tout aussi périlleuses, dont le dépassement interdit, l'irrespect du principe de la priorité, etc.

L'immanquable sensibilisation

Pour lutter contre les comportements à risque et prévenir les accidents de la route, l'Observatoire mise sur la sensibilisation, et ce, en collaboration avec son meilleur partenaire pour la bonne cause, les Scouts de Tunisie. Aussi, une action de sensibilisation a-t-elle été menée, vendredi 25 mai, sur l'autoroute Tunis-Béja et plus exactement au niveau du péage d'El Fajja. Des gadgets à messages, des dépliants, des tee-shirts et autres ont été distribués à titre gracieux aux usagers de la route. «Nous insistons, dans ce genre d'action, sur les risques liés à la conduite dans un état de fatigue ou de somnolence. Les conducteurs-jeûneurs sont vivement appelés à marquer une pause sinon à éviter, tout bonnement, de prendre le volant en cas d'épuisement», ajoute-t-il. Et de noter qu'une action similaire a été menée, la semaine dernière, sur l'autoroute Tunis-Sfax. Des actions de contrôle et des mesures dissuasives font partie du travail régulier des équipes relevant de l'Observatoire. «L'objectif étant de réduire, tant en nombre qu'en gravité, les accidents de la route pour un Ramadan et un Aïd joyeux», renchérit M. Mabrouk.