Tunisie: Où allons-nous ?

analyse

Des clubs florissants qui mettent du baume aux cœurs de tous les puristes et qui tiennent leurs boutiques sans aucun problème, en respect d'un statut professionnel soigneusement étudié et répondant aux conditions économiques, financières et sociales du pays. Des clubs qui sont cités en exemple par la Fifa dont les commissions reçoivent régulièrement les doléances et les traitent avec un plaisir évident et même beaucoup de respect, pour leur bonne gouvernance et leur organisation.

Un football qui s'enrichit de semaine en semaine avec des terrains de niveau international et qui donnent aux joueurs l'envie d'évoluer en offrant des spectacles loués par des pratiquants qui avouent avoir de la chance de pouvoir démontrer leur niveau tactique et technique, avec des entraîneurs tranquillement installés sur des chaises musicales, heureux de leur sort et forcément sereins pour leur avenir.

Un football qui donne la priorité aux jeunes dont les compétitions se déroulent dans un anonymat poignant, au point que cette discrétion gêne les plus dévoués à ce sport. Des installations en piteux état, des équipements approximatifs, un arbitrage de fortune et des dirigeants parachutés ou qui pratiquent la vente conditionnée, constituent un socle dont on est fier, au point de s'y maintenir en lui réservant le moins d'intérêt possible.

Un football qui ne connaît absolument pas de vagues avec un arbitrage qui impose. Il impose par l'équité et la justice qu'il fait régner sur tous les terrains. Même les quelques scènes d'émeutes, qui éclatent ici et là, sont heureusement assez fréquentes pour animer la scène sportive et faire regretter les plus mordus d'avoir aimé ce sport, ne sont pas tellement graves. Les blessures sont équitablement réparties entre service d'ordre et public, des installations détruites et qui donneront du travail aux chômeurs, quelques pneus brûlés, des routes coupées, quelques tonnes de phosphate déversées dans les rues ne font pas de mal. Ils pourront enrichir les chaussées pour faire pousser de l'herbe et regarnir les terrains officiels qui en manquent terriblement.

Et que demander de plus au ministère ? Il a exigé et obtenu la mise en place d'un football professionnel dont les statuts constituent une véritable référence pour ceux qui souhaiteraient s'organiser et assurer la pérennité de leur sport.

Quant aux problèmes qui dressent les clubs et les régions tunisiennes les uns contre les autres, ils sont les bienvenus. Ils détricotent ce que le pays a mis des décades à mettre en place en desserrant les liens et en remettant au goût du jour l'esprit tribal et le régionalisme destructeur. Tout cela au prix d'un arbitrage qui s'en tire comme on s'en tirerait d'une mission bien accomplie avec une balle dans le pied.

Tout va bien, surtout que nous avons ces derniers jours perdu un peu plus d'illusions et que nos valeurs, en déperdition, nous font seulement honte, au grand plaisir de ceux qui nous veulent du bien.

Notre sport de toutes les façons va bien. On s'en occupe de manière «scientifique» et on ne peut exiger plus. Ceux qui en exigeraient n'ont qu'à faire à leur tête. Les problèmes que l'on rapporte sont marginaux et il ne faudrait nullement s'en inquiéter.

Il fut un temps pour moins que cela, on a dissout les sections de football de l'Etoile et de l'Espérance. On n'en en est pas là et tout peut continuer sans risque. Notre football va bien et notre sport est au firmament. Vive le sport !