Tunisie: «Une liste compétitive, mais... »

Revenons au futur pour dire que les meilleurs joueurs du pays sont là, avec leurs qualités et leurs défauts. Pour le poste de gardien, Maâloul a fait appel à quatre joueurs. A ce niveau de la compétition nationale, il est inutile de jouer au père Noël.

En effet, la convocation de Balbouli est erronée parce que ce dernier a montré ses limites actuelles avec l'ESS et avec le club Saoudien. Les Moez Hassen, Farouk Ben Mustapha et Moez Ben Chrifia sont supérieurs à Balbouli.

Pour la défense, je vois Mohsni et Chammam hors liste avec le nombre des défenseurs centraux et latéraux.

Le duo Maâloul-Haddadi est supérieur et compétitif au «Sang et Or» qui a fait une très belle saison mais il est bloqué par le joueur d'Al Ahly et l'ex-Clubiste. Le milieu de terrain est très riche avec la venue de Skhiri et le rétablissement de Ben Amor. Nabil Maâloul doit trancher pour trois joueurs Ferjani Sassi, Khalil et Chaâlali.

Enfin, l'attaque avec le retour de Saber Khelifa, et la forme affichée de Khazri, Selliti, et Badri, Ben Youssef et Akaïchi peuvent ne pas être dans la liste des 23. Mais en dépit de tout, je pense que le onze national confirmera les bonnes prestations réalisées face à l'Iran et au Costa Rica, à notre grand bonheur».