Tunisie: Sous une pluie battante !

Dans le cadre de son match de préparation pour la Coupe du Monde 2018, Watania 1, On Sports et beIN SPORTS 1 FR vont retransmettre la rencontre Portugal-Tunisie en direct.

"Les arbitres de catégorie 1 (l'Allemand Brych, le Turc Cakir, l'Argentin Pitana... ) recevront un salaire fixe de 57.000 € pour leur participation au Mondial", a-t-on en effet révélé. Et d'ajouter que ces directeurs du jeu bénéficieront en plus d'une prime de 2500 € par rencontre dirigée. Il faut rappeler qu'en 2014, leur salaire était de 40.000 € tandis qu'en 2010, il s'élevait à 28.500 €.

Le rappeur tunisien, K2ryhm, résident aux Etats-Unis, et la star footballistique brésilienne, Ronaldinho, ont lancé une nouvelle chanson pour la coupe du monde, Russie 2018, s'intitulant «Oh La La La La». Dans ce vidéoclip, mis en ligne a été tourné au Brésil, en particulier à Rio De Janeiro, on voit des danseuses portant les drapeaux des nations participantes à la coupe du monde avec une focalisation des caméras surtout sur les quatre pays arabes: Tunisie, Maroc, Egypte et Arabie Saoudite. Les paroles sont également une sorte d'hymne à la Tunisie (Nous sommes venus de la Belle Tunisie... pour hisser l'étendard national... Pays de civilisation) au rythme dansant, sur lequel le rappeur et Ronaldhino se lâchent...

Pour sa participation au Mondial Russie 2018, l'équipe nationale tunisienne, comme toutes les autres, va pouvoir compter sur les aides accordées par la Fifa. Dans ce cadre, elle va recevoir la première tranche de la prime qui se chiffre à 1,5 million de dollars. Une belle somme que les Aigles de Carthage ont touché juste après la petite enveloppe de 500.000 dollars accordée, cette fois-ci, par la Confédération Africaine de Football (CAF). Pour ce mondial 2018, la Fifa a fixé son budget à 791 millions de dollars, soit 40% de plus que l'édition 2014 de la compétition. Le champion du monde, cette année, encaissera 38 millions de dollars, son dauphin recevra, pour sa part, 28 millions de dollars. Le détenteur de la troisième place remportera 24 millions de dollars et, enfin, le 4e, touchera 22 millions de dollars. Il sera difficile pour la Tunisie d'être parmi ces finalistes, mais elle a une grande chance d'arriver en huitièmes de finale. Si son parcours s'arrête à ce niveau, elle pourra remporter une prime de 12 millions de dollars, mais pas que : même si les Aigles sont éliminés au premier tour, ils pourront, tout de même, profiter d'un cadeau de 8 millions de dollars de la part de la Fifa...

Tous les joueurs ont pris part à cette séance, excepté l'attaquant du Stade Rennais, Wahbi Khazri, qui poursuit son programme de rééducation, et a été pris en charge par le kinésithérapeute de la sélection. Rappelons que la Tunisie disputera une autre rencontre de préparation face à la Turquie le 1er juin à Genève, Suisse, avant de se rendre en Russie où elle livrera un ultime test face à l'Espagne, le 9 juin à Krasnodar. Au Mondial, du 14 juin au 15 juillet, la Tunisie évoluera dans le groupe G avec l'Angleterre (18 juin), la Belgique, (23 juin) et le Panama (28 juin).

