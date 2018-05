Algérie: 300 postes budgétaires pour les enseignants du tamazight en prévision de la prochaine rentrée

M. Assad a également considéré que 80 % des programmes d'histoire étaient consacrés aux diverses civilisations non-amazighes avant d'inviter les secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur à prendre en compte ce fait et à faire mieux connaître les grandes figures de l'Algérie l'instar de Massinissa, Jugurtha et Syphax.

Il insisté sur le relèvement du coefficient de la langue amazighe à 3 au lieu de 2 car "elle représente l'identité nationale" et sur l'amendement de certains textes relatifs à sa réhabilitation et sa promotion dans l'école algérienne.

Ces postes seront réservés aux diplômés des instituts de la langue et de la culture amazighes des universités de Tizi-ouzou, Bouira, Batna, Béjaïa et Alger, a indiqué Assad lors d'une réunion tenue à la direction de l'éducation dans le cadre de sa visite de deux jours dans la wilaya à l'occasion du 23ème anniversaire de la création du HCA.

