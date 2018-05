Algérie: Algérie-Bosnie Herzégovine - volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques

Au plan bilatéral, le ministre Messahel a souligné que cette visite "a permis de nous rapprocher davantage et de jeter les bases de la construction des relations entre les deux pays pour qu'elles soient à la hauteur des ambitions des deux chefs d'Etat et des deux peuples".

"Nous avons parlé des défis communs à nos deux pays, à savoir le développement et la stabilité mais aussi le défi de la lutte contre le terrorisme, de la déradicalisation et de la coordination au sein du système des Nations Unies", a déclaré M. Messahel, ajoutant avoir également abordé avec son homologue bosnien "toutes les initiatives qui ont été prises dans le domaine de la démocratisation du système des Nations Unies et tout ce qui en rapport avec la paix et la sécurité".

Il a également indiqué avoir évoqué avec M. Crnadak la situation en Bosnie Herzégovine et dans la région des Balkans ainsi que la situation en Libye, au Sahel et au Sahara Occidental.

Le MAE bosnien s'est dit persuadé que cette nouvelle réunion renforcera davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays, précisant que le tourisme et l'agriculture peuvent constituer d'excellents domaines à même de promouvoir davantage la coopération bilatérale.

"Nous avons noté, qu'au plan politique, nous avons de très bonnes relations mais nous avons besoin de promouvoir nos relations économiques et commerciales. C'est dans ce domaine que nous devons faire plus", a déclaré M Crnadak à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

- Le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie Herzégovine, Igor Crnadak, a souligné dimanche à Alger la volonté de l'Algérie et de son pays de renforcer leurs relations économiques et commerciales pour les hisser au niveau des relations politiques.

