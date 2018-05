Afrique: Le Sénégal "arme" ses Lions pour Russie 2018

Le Dr Rudi Pauwels, Fondateur et président de la Fondation Praesens basée en Belgique, a officiellement… Plus »

La deuxième partie sera entrecoupée de trois matchs amicaux respectivement contre le Luxembourg (31 mai), la Croatie (8 juin) et la Corée du Sud, trois jours plus tard.

"C'est vraiment beau de voir une telle communion entre un public et ses joueurs", a-t-il dit au vu de la foule qui avait pris place sur les travées du plus grand stade dakarois.

En présence de plusieurs ministres et de personnalités civiles et militaires sénégalais et à la salle communément dédiée au Conseil des ministres, les joueurs ont écouté le discours présidentiel avant de faire une grande photo de famille.

"On nous tue, on ne nous déshonore pas !". C'est en utilisant ces mots qui composent la devise de l'Armée nationale du Sénégal que le président Macky Sall s'est adressé aux Lions, ce jeudi 25 mai au palais présidentiel.

