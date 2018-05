Afrique: Coordonnateurs généraux et officiers des médias en séminaire au Caire

Quelques 60 personnes désignées comme coordinateurs généraux et officiers des médias ont participé à un cours de formation les 24 et 25 mai 2018 au siège de la CAF, au Caire.

Devant l'accroissement du nombre de participants - de 16 à 24 - à la CAN Total, Cameroun 2019, devant celui du passage du nombre des clubs dans les phases de poules de la Ligue des champions Total et de la Coupe de la Confédération Total - de 8 à 16 - il était indispensable d'élargir le bassin de coordonnateurs généraux et d'agents des médias pour répondre aux demandes croissantes des compétitions et des événements de la CAF.

La majorité des participants étant nouveaux ou presque dans leur responsabilité de coordonnateur général et d'officier des médias, le cours visait à leur indiquer le mode de fonctionnement et la tache précise qui leur incombait avant, pendant et après les matches.

Et puis c'était une bonne occasion de se parler, d'évoquer le genre de difficultés auxquelles ils étaient confrontés dans leurs pays, enfin de créer un réseau.

"Le coordonnateur général et l'officier des médias doivent impérativement travailler main dans la main, d'où la nécessité absolue de travailler en équipe", a déclaré le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy.

Les participants ont, pendant quarante-huit heures, suivi des sessions théoriques et pratiques sur leurs rôles lors des journées de match et aussi les jours de non-match. Ils ont également eu l'opportunité de voir le Centre de commandement des matchs récemment installé au siège de la CAF, au Caire, et de mieux comprendre le fonctionnement de toute l'organisation.

Réactions de quelques participants

Inas Mazhar (Egypte) - Officier des médias

Ce fut un atelier vraiment bénéfique. Nous en avions absolument besoin. Ces rassemblements nous permettent d'établir un dialogue avec les responsables qui travaillent au siège de la CAF, au Caire, et de rencontrer nos camarades des autres pays.

C'est une opportunité rare d'échanges fructueux en n'oubliant jamais que notre mission est de favoriser le travail de la presse, sous toutes ses formes, tout en faisant scrupuleusement respecter les règles inhérentes à ce genre de manifestations sportives.

Frederick Acheampong (Ghana) - Coordonnateur général

De loin, j'avais toujours considéré le travail d'un coordinateur général comme prestigieux et très simple ... oui, c'est un rôle prestigieux mais, clairement, pas aussi simple que je le pensais.

Ces deux derniers jours avec des collègue venus de toute l'Afrique ont été très précieux. U événement perspicace qui changera à jamais ma compréhension de la façon dont les matches sont organisés pour la télévision. J'en ai retenu un mot-clé, c'est "attention aux détails".

BakaryBaldeh (Gambie) - Officier des médias

C'est le genre de mise à jour indispensable pour tous ceux qui ont la responsabilité d'organiser le travail des médias dans le stade pendant les compétitions de la CAF.

Il doit y avoir une adéquation totale entre le coordonnateur général et ceux qui ont en charge les journalistes. La session pratique a été très bonne et notre visite au centre de commandement des matchs de la CAF a été une expérience énorme.

Bonnie Mugabe (Rwanda) - Officier des médias

L'atelier a été l'occasion d'approfondir et de relever les défis liés aux fonctions d'un agent des médias. Cela a été une session très enrichissante pour élargir mes compétences dans les responsabilités qui incombent aux agents des médias.