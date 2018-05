Togo: Dégli, Ajavon et Gally devant la presse demain au nom de l'APED

« La salive longtemps gardée dans la bouche finit par devenir une bave ». Moins bavards sur la crise politique qui a cours au Togo depuis le mois d'Août de l'année dernière, trois acteurs de la vie sociopolitique du Togo et non des moindres, et tous trois avocats à savoir Mes Jean Yaovi Dégli, Zeus Ajavon et Djovi Gally ont décidé au nom de l'APED (Association pour la Promotion de l'état de Droit), ont décidé de se porter devant la presse demain pour se prononcer solennellement sur cette crise qui secoue le pays.

Selon les premières informations parvenues à notre rédaction, il est question d'une conférence de presse qui aura pour cadre, une des salles de conférence de Brother Home, au cœur de Lomé.

Les trois acteurs, le premier, ancien ministre délégué chargé des relations avec le parlement de transition - le Haut Conseil de la République (HCR) - en 1992 et porte-parole du gouvernement du Premier ministre Joseph Kokou Koffigoh, le second, Avocat, professeur d'université et ancien Coordonnateur du CST (Collectif Sauvons le Togo) et ancien président du CACIT (Collectif des Association contre l'Impunité au Togo), et le troisième, plusieurs fois ministres, ancien militant de l'UTD (Union Togolaise pour la Démocratie), membre actif de l'Union des Forces de Changement, et enfin militant à la base depuis sa démission des charges qui lui avaient été confiées dans ce parti, seront porteur de ce qu'ils appellent, « Les propositions de l'APED pour une sortie de crise ».

ON attend dès lors demain mardi sur le coup de 10 h pour voir si ces propositions en question vont différer de celles déjà faites ici et là.