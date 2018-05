Togo: Ouro Djikpa Tchatikpi du PNP - « La C14 à Agoè Zongo, une perte de temps pour les populations »

Que réserve finalement le lendemain des meetings d'information et de sensibilisation au sein de la Coalition des 14 partis de l'opposition ? C'est la grande interrogation vu les échanges de "tirs" entre les 13 autres membres de cette coalition qui étaient pour l'organisation de ces meetings et le PNP de Tikpi Salifou Atchadam.

Serait-on en roue libre vers une recomposition de cette coalition sans le PNP ou l'on finira par sauver les meubles comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises où des frictions ont été ressenties ?

En tout cas, c'est le souhait de plus d'uns qui croient toujours en ce regroupement des forces démocratiques pour continuer la lutte politique en front commun contre le régime de Faure Gnassingbé.

Si pour la Coordinatrice de la C14, Brigitte Adjamagbo-Johnson, ces meetings avaient une importance capitale, celle « d'informer et de mobiliser davantage les populations » en attendant « les grandes manifestations qui arrivent » et que parce que les leaders politiques ne sont « pas propriétaires de cette lutte » et doivent donc se sentir « redevables à leurs mandants », d'où il faudra leur « donner la parole pour recenser leurs inquiétudes et parler des perspectives », ce n'est pas visiblement le cas au niveau du PNP qui a semblé nager à contre-courant.

Et les propos du principal représentant actuel du PNP au sein de la Coalition, en l'absence de Tikpi Atchadam sur le sol togolais, à la veille de ces meetings, en disent long. « Je vais essayer d'appeler la Coalition pour dire qu'au niveau d'Agoè-Zongo, les gens sont déjà debout. On n'a plus besoin de réveiller celui qui est déjà debout.

Il y a des milliers de personnes qui dorment encore, au niveau de Kodjoviakopé, au niveau de Hanoukopé, au niveau de Zorro Bar, au niveau de Bè, au niveau de ceci ou cela, c'est là bas il faut aller. Il ne faut pas perdre de temps ni pour les gens de Zongo, ni pour les gens de la Coalition.

Il faut mobiliser là où il faut mobiliser ». Ce sont là des propos qui font croire que l'incursion de Jean-Pierre Fabre (ANC) et de ses compères hier dans le pré carré PNP (Agoè Zongo) a été mal vue par ce, jusqu'à preuve du contraire, partenaire. Serait-on déjà dans une guerre de fief au sein de la Coalition en vue des prochaines échéances électorales ?

On ose croire que dame Adjamagbo-Johnson est bien au courant de ces piques lancés par ces partis politiques membres de sa coalition avant de confirmer hier dimanche chez nos confrères de Pyramides FM, dans le D12 de Pierrot Attiogbé que l'union de cette coalition qu'elle coordonne et d'annoncer un « mouvement qui ne retombera plus sans une sortie de crise ». En tout cas, elle en appelait aux Togolais à sortir dehors de partout.

Wait and see !