Sénégal: Buteur en finale de la ligue des champions - Sadio Mané dans le top 5 africain

Liverpool et Sadio Mané ont été battus par le Real Madrid ce samedi en finale de la Ligue des… Plus »

Il a également amélioré ses statistiques personnelles en devenant le Sénégalais le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions après avoir battu Mamadou Niang, auteur de 6 buts avec l'Olympique de Marseille et Dame Ndoye (9 buts). Fer de lance des Lions, Sadio Mané rejoindra Vittel (France) ses coéquipiers de l'équipe nationale en préparation pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Sadio Mané n'a pas gagné la Ligue des champions face au Réal de Madrid. Mais il est entré un peu plus dans l'histoire en devenant, avec ses 10 buts, le joueur sénégalais le plus prolifique de l'histoire de cette compétition européenne après Dame Ndoye. A l'heure de rejoindre ses partenaires pour les besoins de la préparation de la Coupe du monde de Russie, l'attaquant des Lions est également le 4ème Africain de l'histoire à marquer en finale de C1 après l'Algérien Rabah Madjer, le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Didier Drogba.

