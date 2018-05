Gabon: International - Coupe du Monde Russie 2018 Canal + met le plein

Pour une Coupe du Monde exceptionnelle en Russie, Canal+ fait de la vie des citoyens un rêve, avec un décodeur à 5 000 Fcfa. Incroyable mais vrai pour les populations gabonaises.

C'est à la suite d'une conférence que le Directeur Général de Canal+ Gabon, Mamadou Mbengue, avec à ses côtés, ses collaborateurs à quelques jours du coup d'envoi officiel du Mondial Russe 2018, qu'il a tenu échanger avec la presse ce vendredi 25 mai au complexe sportif Ballon d'Or de Libreville. Il s'agissait pour les responsables de cette grosse boîte de présenter un dispositif dit « spécial de retransmission de la Coupe du Monde 2018 », mis en place pour ce grand événement sportif mais également présenter l'offre promotionnelle du décodeur à 5 000 Fcfa afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes.

Le Directeur Général dudit groupe, accompagné du Directeur commercial, Hervé Lacaussade et du responsable communication, Chrismain Babala a présenté ce dispositif mis pour la retransmission des matchs en direct et mieux en haute définition(HD) qui sera animé par des journalistes et consultants de qualité pour ce rendez-vous mondial. Toute la rédaction et les équipes de production des chaînes Canal+ Sport se mobiliseront pendant les 25 jours de compétition pour couvrir cet événement à travers ce dispositif antenne exceptionnel, notamment la diffusion en direct de 100% de la compétition sur les chaînes Canal+ Sport, un traitement éditorial unique et propre à l'opérateur, une équipe d'experts composée de journalistes et de consultants reconnus sur tout le continent. Et cela, pour être le premier diffuseur.

L'innovation apporté cette année pour satisfaire ses abonnés, la Canal+ Gabon a indiqué à la presse le dispositif qui va accompagner la diffusion de la coupe du Monde, est que "toute la Coupe du Monde Russie 2018 se vivra en direct sur Canal+1 et Canal+2. Le panel des journalistes sportifs retenus pour entretenir les abonnés