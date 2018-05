Tunisie: Rencontre avec les lauréats

Riche en débats et en suggestions, la rencontre organisée par la Comar Assurances avec les lauréats n'a pas pour autant dissipé la déception de quelques participants qui n'ont pas été primés lors de la 22e édition des prix littéraires Comar d'Or 2018 qui ont fait éclore des talents et suscité des vocations. Toutefois, le fait de ne pas avoir été primé ne constitue nullement un échec ou un déni de valeur, ont souligné les membres du jury.

La vocation de ces prix est de soutenir la création littéraire mais il faut bien du souffle, de la volonté et de la persévérance pour assurer la continuité de ce rendez-vous culturel, déclarent à cette occasion Hakim Ben Yedder, directeur général de la Comar Assurances et Lotfi Ben Haj Kacem, directeur général adjoint. Ce n'est pas une tâche aisée, ajoutent-ils.

