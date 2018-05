Gabon: OYEM/WOLEU-NTEM - Estelle Ondo soutient les élèves en classe d'Examen.

Les examens de fin d'année approchent. Les élèves des classes d'examen des lycées et collèges d'Oyem s'attèlent. Estelle Ondo, ministre de l'Egalité des chances, chargée de la Décennie de la Femme vient au secours des candidats, en organisant les cours de soutien chaque samedi dans la capitale de la province du Woleu-Ntem. Le lycée d'Etat Richard Nguéma Békalé est le lieu choisi pour le déroulement desdits cours de soutien. Tous les élèves des classes d'Examen y sont conviés gratuitement.

Pour le Proviseur de cet établissement secondaire, Julien Owono-Ella, ces cours de soutien viennent à point nommé. « Il y a un engouement réel. Les élèves des classes de 3è et de Terminale viennent de tous les établissements secondaires de la ville. Ils sont nombreux à répondre à l'appel vu que ces cours sont gratuits pour eux. Les enseignants participent massivement et toutes les matières sont dispensées. C'est une initiative louable de la part de madame le ministre, qui pense à ses enfants et surtout, pour leur avenir ».

Les élèves sont les premiers bénéficiaires de ces cours de soutien. Josimar et Lysa, tous élèves en classe de Troisième. C'est en plein cours sur « La migration fang » que les reporters les surprennent. Les apprenants approuvent cette initiative prise par Estelle Ondo, qui elle, a su également booster les enseignants et motiver les candidats. « C'est une mère, soucieuse de l'avenir de ses enfants. Ce n'est pas étonnant qu'elle organise de telle initiative qui nous profite. C'est une femme au grand cœur qui mérite notre admiration » dixit Lysa. Et à Josimar de poursuivre : « De telles initiatives doivent être louées et appréciées à leur juste valeur. Madame Estelle Ondo, par ce geste, mérite nos remerciements. Qu'elle reçoive, par ma voix, toute la reconnaissance des uns et des autres ».

Dans une des salles de la Terminale, le cours est interactif. C'est celui de philosophie sur le concept de l'« Etat » .Les futurs bacheliers participent activement à la séance. La complicité règne entre l'enseignant et les apprenants. Il faut en profiter ! s'exclame un des élèves. « Pour nous qui n'avons pas assez de moyens, il faut être non seulement à l'heure, mais il faut surtout être attentifs aux explications des enseignants dans toutes les matières. C'est une épine que madame Estelle Ondo vient enlever sous les pieds de certains de nos parents et nous même d'ailleurs, qui n'avons pas d'argent pour payer les répétiteurs. Par cet acte, elle vient davantage de recevoir des bénédictions. Nous allons tout faire pour avoir un grand pourcentage au baccalauréat » promet Ndong Mba Ntoutoume.

Satisfaite après avoir effectué le tour des salles de classe, la ministre de l'Egalité des Chances, chargée de la Décennie de la Femme dit combien ces cours de soutien doivent aider les candidats à se préparer sereinement. Elle a attiré l'attention de tous les candidats en général et celle des filles en particulier. A ces filles, Estelle Ondo a demandé plus de sérieux, d'assiduité et surtout beaucoup d'effort.