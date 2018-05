Tunisie: Et de 9 pour l'Etoile !

La guerre des nerfs que les «Sang et Or» ont cherchée n'a pas totalement fonctionné. A Béni Khiar, à présent, où se disputait une rencontre importante pour le maintien, l'entrée a été interdite aux journalistes. D'autres journalistes, nos confrères de la télévision nationale, ont été également empêchés de retransmettre le match Etoile-Espérance en direct. Où va-t-on? Où va nous mener cette gabegie. La ligue a promis de sévir lors de sa prochaine réunion prévue le mardi 29 mai.

Revenons maintenant au choc de la journée entre l'Etoile et l'Espérance avec pour enjeu le titre. Les Etoilés n'ont pas réussi leur entame de match, se faisant mener au score par 9-4 après douze minutes de jeu. L'Etoile semblait déstabilisée par le retard du coup d'envoi. Maîtres de leur sujet, les «Sang et Or» étaient mieux concentrés et parvenaient à conserver une avance de trois buts à la fin du premier half (16-13). Mais c'était sans compter sur la volonté des Etoilés après le repos. Après quatre minutes de la reprise, l'Etoile parvenait à égaliser à 17 buts partout puis 18-18 et 19-19 avant de prendre la première fois l'avantage au score à la 11' (20-19). Un avantage de courte durée puisque l'Espérance allait de nouveau égaliser et prendre une courte avance (21-20) par Jilani Mami.

Entretemps, le pivot de l'Espérance, Lyès Hachicha, était disqualifié (3 expulsions de deux minutes) et le chassé-croisé continuait. Le portier de l'Etoile du Sahel, Mohamed Sfar, allait se mettre en évidence en réalisant 6 arrêts consécutifs devant les attaquants de l'Espérance, permettant à son équipe de conserver un but d'avance jusqu'au coup de sifflet final. A vrai dire, même un match nul suffisait à l'Etoile pour remporter le titre. Un 9e titre amplement mérité puisque l'ESS avait pratiquement dominé la première phase, n'ayant trébuché qu'une seule fois lors du play off face à l'Espérance au match aller.

El Makarem de Mahdia a clôturé la saison sur une bonne note en battant le Club Africain. Les Clubistes sont les seuls à ne pas avoir gagné le moindre match dans ce play-off. Leur mérite reste d'avoir perdu par un but d'écart face à l'Etoile à Tunis et tenu l'Espérance en échec.

Résultats

ESS-EST 25-24

EMM-CA 25-19

Classement

Pts

1/ Etoile S. Sahel 19

2/ Espérance S. Tunis 15

3/ E.M.Mahdia 12

4/ Club Africain 8

Play-out : Menzel Témime et Hiboun rétrogradent

Menzel Témime et le CSHiboun ont payé les frais du match nul entre Béni Khiar et l'ASHammamet. Les deux équipes du Cap Bon ne sont pas arrivées à se départager. A la mi-temps, elles étaient également à égalité (18-18). Si ce partage des points fait leur affaire, il ne fait pas celui de Menzel Témime qui, même après avoir battu le CSHiboun, n'a pas réussi à garder sa place parmi l'élite. L'USTémimienne qui compte le même nombre de points que l'ASHammamet, mais un meilleur goal différence pour les Hammamétois et le CSHiboun, son adversaire du jour, est donc reléguée en même temps que le CSHiboun en Nationale B.

Résultats

EBSBK-ASH 31-31

USTé-CSH 25-24

Classement

Pts

1/ E.B.S.Béni Khiar 15

2/ A.S.Hammamet 14

-/ U.S.Témimienne 14

4/ C.S.Hiboun 11

Coupe de la Ligue : l'AST en roue libre

Le sort de la Coupe de la Ligue était scellé dès la journée précédente. L'ASTéboulba, qui a remporté le titre et le pactole de 15.000 dinars, a terminé en roue libre en écrasant Sakiet Ezzit par 12 buts d'écart. Le Sporting Club de Moknine a perdu face à Jammel par deux buts de différence.

Résultats

AST-CSSE 41-29

SCM-CHBJ 36-38

Classement

Pts

1/ A.S.Téboulba 21

2/ C.S.Sakiet Ezzit 15

3/ C.H.B.Jammel 10

4/ S.C.Moknine 8