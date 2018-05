Tunisie: Des raisons d'espérer

Judo. Ça sera dur face à des costauds.

Faute de moyens !

Dix judokas ont été sélectionnés pour prendre part à ces jeux. Il s'agit de Feraj Dhouib (60kg), Abdelaziz Ben Ammar (81 kg), Oussama Mahmoud Senoussi (90 kg), Fayçal Jaballah (plus de 100 kg), Olfa Séoudi (48 kg), Ghofrane Khélifi (57 kg), Meriem Bejaoui (63 kg), Nihel Bouchoucha (70 kg), Sarra Mezoughi (78 kg) et Nihel Cheikrouhou (plus 78 kg).

A part la préparation en vue du championnat d'Afrique, organisé à Tunis, nos judokas n'ont effectué par la suite aucun stage et n'ont pris part à aucun tournoi international amical, faute de moyens. Et malgré cet handicap de budget, la fédération a fait de son mieux pour établir un programme de préparation consistant à la jeune et talentueuse Meriem Khélifi en mesure de remporter une médaille en or aux Jeux olympiques des jeunes en Argentine», a confié le directeur national, Abdelmajid Senoussi. Quant à nos chances aux jeux de Tarragone, elles semblent minimes. «Il ne faut pas oublier que les pays du bassin méditerranéen ont tous des judokas champions du monde et olympiques tels que la France, l'Espagne, la Turquie, l'Italie, la Grèce et, malgré ça nos judokas s'accrocheront sans doute. Cela sera très bénéfique de se mesurer avec des costauds», a ajouté Senoussi qui a déclaré qu'il est fort probable que les sélectionnés pour les Jeux méditerranéens effectueront un stage de préparation en commun avec leurs homologues algériens.

Boule et pétanque : médailles en vue

La Tunisie aura son mot à dire à Tarragone. «Nous comptons dans nos rangs des champions du monde tels que Mejdi Hammami, Mouna Béji et autres. Ainsi nous glanerons certainement des médailles», a déclaré le président de la fédération tunisienne de boule et pétanque, Lassaâd Dhifi, qui a ajouté : «Notre discipline s'est bien vulgarisée. Notre fédération compte 3.200 affiliés appartenant à 100 clubs. Ainsi le niveau s'est nettement amélioré et nous avons plusieurs champions du monde. La sélection tunisienne pour cette joute méditerranéenne sera composée ainsi; En pétanque : Mejdi Hammami, Khaled Boughriba, Mouna Béji et Asma Belli. En boule : Yosra M'hamedi, Hiba Dérouiche, Achraf Zouaoui et Hamza Khiari. Outre la participation au Tournoi international annuel de la fédération, organisé cette année à Nabeul, l'équipe de Tunisie a effectué un stage d'une semaine à Ezzahra et elle sera rassemblée tout juste après l'Aïd pour un second stage du 19 au 23 juin, date du départ en Espagne».

Lutte : seule Maroua Amri

Pour manque de moyens, la fédération de lutte n'a engagé que Maroua Amri pour participer à cette joute méditerranéenne. «Elle est la seule qui a effectué une bonne préparation qui lui permettra de monter sur le podium. Après avoir pris part à des tournois internationaux d'un niveau très élevé soit en Inde, en Bulgarie ou en France, elle vient de rentrer d'Allemagne où elle a effectué un stage de préparation aux côtés de champions mondiaux de différentes nationalités et puis elle s'envolera le 3 juin prochain en Espagne pour un ultime stage avant les jeux.», a précisé le directeur technique national de la Fédération de lutte, Ahmed Khédhiri, qui espère que Maroua glane de l'or cette fois-ci après avoir décroché deux médailles en argent dans les éditions précédentes. Trois gymnastes ont été sélectionnés pour prendre part aux jeux de Tarragone. Il s'agit de Ouissem Herzi (Cheval d'arçon ), Aziz Trabelsi (Table de cheval ex-saut de cheval) et Chahed Sfar (Table de Cheval et sol ). «Notre budget ne permet pas de programmer un bon stage pour nos sélectionnés. Nous attendons une aide de la part du Comité Olympique pour que nos athlètes préparent ces jeux comme il faut. Nous envisageons de programmer un stage de longue durée eu Bulgarie ou en Biélorussie. Il sera très bénéfique pour nos trois gymnastes qui sont médaillables», a confié le président de la fédération tunisienne de gymnastique Fayçal Zemni.

Taekwondo : toutes nos chances!

Le taekwondo tunisien sera représenté à Tarragone par six athlètes en l'occurrence Hédi Neffati (-58 kg ), Seïf Eddine Trabelsi (-68 kg), Yacine Trabelsi (-80 kg), Ikram Ghaheri (-49 kg), Rahma Ben Ali (-57 kg) et Ameni Ayouni (-68 kg). «Après un stage en Jordanie et une participation au tournoi international de Bulgarie avant le Championnat d'Afrique au Maroc, nos athlètes poursuivent leur préparation aux Jeux méditerranéens à Tunis. Il se pourrait qu'ils effectueront un ultime stage à l'étranger, mais un fait certain : nos chances seront sérieuses en Espagne», a précisé l'entraîneur national Hechmi Jendoubi.