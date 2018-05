Tunisie: Azza Besbès en chef de file

Les autres pays engagés sont la Corée du Sud (8), la Chine (7), la Tunisie (6), la Pologne (6), l'Ukraine (6), le Canada (5), l'Espagne (5), la Chine Taipei (5), la Turquie (5), la Hongrie (4), la Belgique (4), Singapour (4), Kazakhstan (3), le Mexique (3), la Grèce (3), l'Egypte (3), la Grande-Bretagne (2), l'Algérie (2), la Roumanie (1), le Maroc (1), la République tchèque (1), le Brésil (1) et l'Inde (1). Les éliminatoires des épeuves individuelles se dérouleront les 1er et 2e juin au Palais des sports d'El Menzah, tandis que les finales se joueront le soir à l'amphithéâtre de Carthage. Quant aux épreuves par équipes, elles auront lieu le dimanche 3 juin au Palais des sports d'El Menzah.

L'Italie, la France et les Etats-Unis seront les pays les plus représentés dans cette étape de la coupe du monde, en alignant chacun 12 sabreuses. La Russie, le Japon et l'Allemagne compteront également de fortes délégations composées respectivement de 11, 10 et 9 escrimeuses.

Azza Besbès, classée 9e mondiale, défendra les couleurs tunisiennes en compagnie de Khédija Chemkhi (73e), Yasmine Daghfous (274e), Olfa Hzami (347e) ainsi que Mariem Mejaat et Nadia Ben Azizi (non classées).

