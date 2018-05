Angola: PGF dotée de moyens modernes pour garantir l'inviolabilité des frontières

Luanda — La police des gardes-frontières (PGF) est modernisée avec des moyens techniques et humains à la hauteur des exigences, pour assurer l'inviolabilité des frontières nationales, a annoncé lundi à Luanda, l'adjoint au commandant général de la Police Nationale, Paulo de Almeida.

Selon le responsable qui s'exprimait lors de l'ouverture de la 14e Conférence des chefs nationaux de l'Interpol et des directeurs des enquêtes criminelles, la police crée des conditions d'installation, de fonctionnement et de réaction, de sorte que les frontières nationales soient plus protégées.

Il a déclaré qu'un service similaire devrait se produire dans la police fiscale, de sorte qu'elle puisse effectivement prévenir les crimes économiques.

Dans le chapitre de l'ordre public, il a fait savoir que la police aurait un autre caractère d'agir, plus proactif et plus proche du citoyen.

Il a ajouté que la police nationale adaptait ses actions en fonction des circonstances, étant donné que l'activité criminelle est dynamique.