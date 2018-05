Angola: Le Gouvernement et la Commission provinciale de lutte contre le paludisme élaborent des stratégies

Luanda — Dans le cadre du programme "Santé Luanda 2022", le Gouvernorat provincial se réunit ce lundi avec la Commission provinciale de combat et prévention du paludisme, pour une réunion de plaidoyer.

Au cours de la rencontre en présence de la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, et du gouverneur provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, ou leurs représentants, discute du profil épidémiologique de la maladie à Luanda.

Selon une source du gouvernorat provincial, le plan d'urgence pour la lutte contre le paludisme à Luanda sera également présenté.

Le paludisme continue d'être la première cause de morbidité et de mortalité dans le pays, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes.

L'Angola a enregistré plus de 700 000 cas de paludisme au premier trimestre de cette année, ce qui a entraîné près de 2.décès, selon les données des autorités sanitaires.

Selon ces données, les deux provinces les plus touchées sont Luanda et Benguela, qui dépassent 90.000 cas et environ 300 décès chacune.

Les administrateurs municipaux, les directeurs d'hôpitaux et des bureaux de santé participent également à la réunion.