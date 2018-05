Angola: L'Exécutif pour la formation continue des techniciens de l'Inadec

Le secrétaire d'Etat au Commerce a affirmé que les personnes, les équipements et les installations peuvent être des agents de contamination des aliments, il est donc essentiel que les bonnes pratiques définies en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire soient effectivement suivies. Il a conclu que l'Inadec, en tant qu'organe régulateur des relations de consommation et de surveillance du marché, joue un rôle important pour assurer la sécurité et la qualité des aliments.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'action formative des techniciens de l'Institut national de protection des consommateurs (INADEC), organisée par le ministère du Commerce, le gouvernant a souligné que le cours permettra de doter aux techniciens des connaissances sur la supervision et le contrôle des entreprises productrices et distributrices du domaine alimentaire.

