De plus, le pays a atteint un niveau de développement pouvant lui permettre de poser le curseur de son économie sur les secteurs secondaire et tertiaire. C'est d'ailleurs la volonté affichée du président Lourenço qui a décidé d'opérer des réformes pour mieux appâter les investisseurs.

Essentiellement axé sur la coopération bilatérale, le séjour de l'Angolais, de l'avis de nombreux spécialistes, est pour renforcer les liens économiques et diplomatiques entre les deux pays, avec la signature d'accords commerciaux et des échanges sur la situation politique qui prévaut actuellement en RDC.

Le président français, Emmanuel Macron, a déroulé, hier, 28 mai à l'Elysée, le tapis rouge à son homologue angolais qui effectue sa première visite officielle, depuis son investiture en septembre 2017, en France, du 27 au 30 mai 2018. C'est donc avec tous les honneurs que João Lourenço a été accueilli dans l'Hexagone, un des partenaires privilégiés de l'Angola en termes d'affaires et de plus en plus sur le plan politique.

