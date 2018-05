Burkina Faso: Police municipale - Les éléments réclament la démission du DG

Il précise que le non relèvement, comme demandé, du niveau de recrutement dans le corps au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) au moins est la raison principale de la manifestation. Il promet d'écouter les différentes parties prenantes et de faire un communiqué.

Car, depuis plus d'un an, ajoute-t-il, que le Collectif est constitué, les négociations avec la hiérarchie n'aboutissent pas et leur plateforme revendicative est en souffrance. « A défaut de la satisfaction des revendications, les éléments exigent la démission du directeur général », confie M. Zina.

Il est 9h30 quand nous arrivions à la base de la police municipale sise au quartier Patte d'Oie de Ouagadougou. Sur la façade gauche, devant le portail et à l'intérieur de la cour, des policiers sont rassemblés par groupuscules en train de discuter, certains avec des confrères arrivés plus tôt sur les lieux.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.