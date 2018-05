Burkina Faso: Corridor Lomé-Ouagadougou - Les douanes burkinabè et togolaises interconnectées

Il a indiqué que c'est une ère nouvelle qui s'ouvre entre le Burkina Faso et le Togo en matière de transit international. L'interconnexion des systèmes informatiques douaniers à travers le logiciel ''SYDONIA WORD" vise, de manière générale, un développement entre zones côtières et intérieures.

Car, a-t-il dit, le corridor Lomé-Ouagadougou est très important pour le développement des deux pays. Kobayashi Takemichi s'est également réjoui du fait que la JICA et l'UEMOA viennent de réaliser le plan directeur de l'aménagement des corridors Lomé-Ouagadougou, Abidjan-Ouagadougou, Tema-Ouagadougou et Abidjan-Lagos. Il a, par ailleurs, souhaité le bon fonctionnement des postes de contrôle juxtaposés de Cinkansé.

Il a également salué le soutien financier du Japon à travers la JICA et l'appui technique de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED).

Il a rassuré de la facilitation des formalités de transit au profit des acteurs (chauffeurs, transporteurs, etc.). « Il y aura certes des arrêts pour permettre aux douanes de constater le passage des chargements mais cela n'a évidemment rien à voir avec les lourdeurs observées auparavant », s'est-il convaincu. Harouna Kaboré a traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè à la commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pour son rôle exécutif.

Le projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et du Togo, d'un coût de plus d'un milliard de F CFA financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), est devenu une réalité. En effet, la jonction des deux systèmes s'est officialisée, le lundi 28 mai 2018, à Ouagadougou.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Harouna Kaboré a officiellement lancé le projet d'interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina Faso et du Togo, le lundi 28 mai 2018, à Ouagadougou.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.