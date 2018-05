Burkina Faso: Ranch de Nazinga - Des infrastructures pour accroître les capacités d'accueil

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a inauguré, le vendredi 25 mai 2018, dans le Ranch de Gibier de Nazinga, dans la région du Centre-Sud, des infrastructures touristiques financées par le deuxième Programme national de gestion des terroirs phase-3 (PNGT2-3).

Le deuxième Programme national de gestion de terroirs phase-3 (PNGT2-3) continue de faire son petit bonhomme de chemin dans les régions du Burkina Faso, à travers le financement de réalisations d'infrastructures, au profit des communes.

Dans le campement principal du Ranch de Gibier de Nazinga, situé au Sud du Burkina Faso à cheval entre les provinces de la Sissili et du Nahouri dans la région du Centre-Sud, des joyaux touristiques ont été inaugurés, le vendredi 25 mai 2018, par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo.

Ce sont au total, cinq dortoirs, cinq appartements tous équipés de lits et d'un restaurant-cuisine, qui vont permettre d'accroître la mobilisation de ressources propres pour l'Office national des aires protégées (OFINAP), en vue de mieux valoriser le potentiel touristique dudit Ranch.

D'un montant global de 242 millions 339 mille 350 F CFA, ces ouvrages constituent, selon M. Ouédraogo, un apport estimable dans la lutte pour la promotion du tourisme et pour pallier l'insuffisance d'infrastructures d'accueil au niveau du site.

Un ouf de soulagement pour le directeur général de l'OFINAP, Lamoussa Hebié, car à présent, les touristes peuvent passer un agréable séjour au campement, qui dispose des joyaux capables d'accueillir une cinquantaine de personnes, voire plus.

Plus de 5 000 touristes par an

Après avoir visité les infrastructures, le ''touriste" du jour, le ministre Ouédraogo a été ému par le décoratif culturel de la région du Centre-Sud qui a été à son avis, pris en compte. «Le plus impressionnant est qu'il y a une différence de constructions depuis des années passées et celles actuelles.

Pour dire que le PNGT2-3 a tout mis en œuvre pour que ces infrastructures puissent rehausser le niveau de fréquentation touristique et faire en sorte que la région puisse se valoriser, aussi bien dans le domaine culturel que celui de la chasse », a-t-il ajouté.

M. Ouédraogo a, au nom du gouvernement burkinabè, traduit sa reconnaissance aux principaux bailleurs de fonds du PNGT2-3 que sont le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et la Banque mondiale (BM), qui, au-delà de la réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements, soutiennent fortement les efforts de développement du ''pays des Hommes intègres".

Premier ranch de l'Afrique de l'Ouest, de l'avis du représentant du ministre en charge de l'environnement, Daouda Zallé, Nazinga a été créé en 1979, dans le cadre d'un projet dénommé : « Utilisation rationnelle de la faune sauvage au Burkina Faso ». Il est aujourd'hui un site touristique par excellence et écologique légendaire pour la conservation de la faune burkinabè.

M. Zallé a noté qu'il constitue un véritable symbole, avec une superficie de 91 300 ha et un périmètre d'environ 133 km, qui abrite environ une vingtaine d'espèces de mammifères, 340 espèces d'oiseaux, 32 espèces de poissons et plusieurs espèces de reptiles. Il a avoué que le Ranch accueille plus de 5 000 touristes par an.

« Ce campement est un réel réservoir de diversités biologiques. Il est l'un des sites touristiques fréquentés dans notre pays et constitue un laboratoire pour la mise en œuvre des politiques et approches, en matière de la faune et de son habitat », a affirmé M. Zallé. Pour lui, le ranch est également un centre de recherche de renom, car il a contribué à former de nombreux cadres au niveau national et international.

Un partenariat gagnant-gagnant

La composante « Gestion durable des terres et des forêts » du PNGT2-3 vise à soutenir la restauration et la protection des ressources naturelles, de la forêt et de la biodiversité dans le paysage de l'écosystème plus global en rapport avec l'expansion agricole.

C'est ainsi que le ministre, Jacob Ouédraogo, a signifié que le FEM finance l'exécution des activités de cette gestion durable des terres et des forêts, dans des micro bassins versants situés dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Sud, de l'Est, du Plateau central et dans le complexe écologique Pô-Nazinga-Sissili (PONASI).

Au niveau de ce complexe, des protocoles signés entre l'OFINAP et le PNGT2-3 ont permis la planification et l'exécution de plusieurs activités. Il s'est agi, entre autres, de l'application de feux d'aménagement et l'ouverture de pare-feu de façon annuelle sur l'ensemble des 200 mille hectares du complexe PONASI, de la réalisation d'un inventaire pédestre des mammifères dans ce complexe, de l'organisation d'excursions touristiques au profit des scolaires et des leaders d'opinions, de la confection et la pose de panneaux signalétiques et l'entretien manuel et l'ouverture mécanique de plusieurs centaines de kilomètres de pistes par an. « Avec le PNGT, nous avons conduit à bon port, toutes nos activités qui ont été identifiées », s'est réjoui, le directeur général de l'OFINAP, Lamoussa Hebié.

Il a dit regretter cependant la fin du programme, mais a tout de même gardé espoir que d'autres opportunités vont se présenter, pour un partenariat plus fructueux entre l'OFINAP et le PNGT.

Le gouverneur de la région du Centre-Sud, Casimir Segda, qui a apprécié ce ''mariage" parfait entre ces deux parties, a souligné qu'en plus de l'acquisition de ces nouvelles réalisations sur le campement de Nazinga, sa région a également bénéficié du programme, des infrastructures socio-éducatives, des boutiques de rue, des réalisations de cordons pierreux et de fosses fumières pour l'agriculture ainsi que des ouvrages hydrauliques, au profit des populations, à savoir des forages pour l'approvisionnement en eau potable et la retenue d'eau de Sidtenga en construction dans la commune de Béré, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Manga dans la province du Zoundwéogo. Avant de se rendre sur le ranch de Nazinga, le ministre a d'ailleurs fait une escale dans ladite commune, pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet.

Un délai de livraison "incertain"

Malheureusement démarrés en novembre 2017, les travaux sur le barrage de Sidtenga sont au ralenti. A six mois, l'entreprise SOKEF chargée du projet est à seulement 27% du taux d'exécution. Le ministre Jacob Ouédraogo s'est inquiété quant au retard accusé pour la livraison de l'ouvrage et le directeur général de SOKEF, Kibsi Ouédraogo d'indexer l'environnement, qui a mis du temps, à ses dires, avant de leur accorder une demande d'autorisation de destruction des arbres.

Il a également déploré la lenteur dans le décaissement des fonds qui se pose jusqu'à présent avec acuité. Le responsable de SOKEF a rassuré le ministre que l'étape la plus difficile a été déjà exécutée et d'ici à deux mois, l'eau pourrait couler à flots dans cette commune.

« Il faudra que l'entrepreneur mette les bouchées doubles parce que la production 2018-2019 est déjà compromise et il faudra maintenant prévoir une programmation de production pour 2019-2020 », a convenu le ministre. Cet ouvrage d'un montant de plus de 385 millions de F CFA, co-financé par le PNGT2-3 et le Conseil régional, est d'une capacité de 227 395 m3 d'eau, avec un plan d'eau de 18,08 ha.

Il sera une aubaine pour les populations bénéficiaires, qui attendent toujours avec impatience, cette retenue d'eau, qui va leur permettre de mener des activités rémunératrices de revenus. Pour le coordonnateur national du PNGT2-3, Suleymane Nassa, ce barrage en cours de réalisation a été un besoin exprimé au programme, par la commune.

« L'ouvrage revêt d'une grande importance et c'est le Conseil régional, également maître d'ouvrage, qui est habilité à accompagner sa réalisation », a-t-il précisé. La construction du barrage et l'inauguration des ouvrages impactent significativement la vie des populations et la gestion durable des terres et des forêts, grâce aux efforts consentis par le PNGT2-3.

C'est la raison pour laquelle le patron de l'agriculture et des aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a soutenu que le programme a su développer et mettre en œuvre, une démarche de partenariat qui donne des résultats palpables et appréciables sur le terrain.