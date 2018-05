Burkina Faso: Ecoles et instituts diplomatiques africains - Harmoniser les profils pour mieux défendre le continent

A l'initiative du Centre africain de formation et recherche administrative pour le développement (CAFRAD) et de l'Institut des hautes études internationales du Burkina Faso (INHEI), la troisième conférence panafricaine des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques s'est tenue les 7 et 8 mai 2018, à Ouagadougou.

Après le Maroc et le Cameroun, le Burkina Faso a accueilli la troisième conférence panafricaine des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques, les 7 et 8 mai 2018, à Ouagadougou.

Elle est organisée par le Centre africain de formation et recherche administrative pour le développement (CAFRAD), en partenariat avec l'Institut des hautes études internationales du Burkina Faso (INHEI), autour du thème « L'évaluation des politiques de formation aux métiers de la diplomatie : enjeux et perspectives ».

Ce troisième rendez-vous de réflexion se propose de jeter les bases d'une harmonisation des programmes dans les écoles et instituts africains de formation en diplomatie. Des participants venus de l'Algérie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et de Madagascar prennent part à la rencontre.

Au cours des deux jours de réflexion, le thème principal va être décliné en plusieurs axes inhérents au souverainisme et à l'universalisme, aux conditions et à la transversalité de la formation diplomatique, aux études stratégiques, à l'intégration régionale dans la politique de formation au métier de diplomate...

Pour le directeur général de l'INHEI, Dr Didace Zidahon Gampiné, l'intégration de l'Afrique passe par celle de la formation diplomatique.

« Dans le contexte actuel de la mondialisation, le renforcement de la cohésion entre les Etats africains passe par la cohérence de leur diplomatie, ce qui suppose une formation plus pertinente et plus contextualisée, adaptée aux impératifs et aux aspirations sociopolitiques du continent », a-t-il déclaré.

Favoriser une vision commune

A l'entendre, le renforcement de la cohésion interafricaine requiert une vision commune des questions africaines de façon à permettre aux diplomates de parler d'une même voix dans le concert des nations, pour défendre efficacement la cause du continent africain.

De l'avis du directeur général du CAFRAD, Stéphane Monney Mouandjo, il est nécessaire de favoriser une vision commune et plus intégrée des stratégies de diplomatie africaine dans la mesure où le continent s'engage dans un nouveau rapport avec lui-même et avec le monde.

La conférence panafricaine des écoles et instituts de formation aux carrières diplomatiques, a-t-il relevé, est venue combler un déficit, à savoir la mise en place d'un système nouveau qui intègre à la fois la singularité, mais qui ouvre à l'universalité. Remerciant les autorités burkinabè pour avoir accepté abriter la troisième rencontre, Stéphane Monney Mouandjo a indiqué qu'elle s'inscrit dans une dimension évaluative pour mieux appréhender les stratégies de formation des diplomates africains. «

Nous avons fait le choix d'avancer ensemble, de construire ensemble, d'imaginer un futur commun et une vision africaine plus intégrée et plus efficace, préoccupée par les souffrances et les vicissitudes des Africains que par des commentaires sur nos propres difficultés », a-t-il souligné.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a soutenu que le thème de la présente conférence est pertinent d'autant plus que les chefs d'Etat africains viennent de signer l'accord portant création de la zone de libre-échange interafricaine qui est une étape importante vers une intégration continentale.

« Dans ce processus de mutation, les écoles et instituts de formation en diplomatie, qui sont le creuset dans la formation de nos élites, ont un rôle fondamental à jouer. Ils doivent constamment adapter leur programme et curricula aux défis contemporains, les revisiter dans le but de mettre à disposition, des compétences adaptées à nos environnements changeants », a-t-il laissé entendre.