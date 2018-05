Seychelles/Comores: Les Seychelles égalise 1-1 contre les Comores à la 83e minute à un tournoi de football de l'Afrique australe

L'équipe nationale masculine des Seychelles s'est battue pour un match nul de 1-1 contre les Comores lors de son match d'ouverture du tournoi du Conseil des associations de football d'Afrique australe (Cosafa) en Afrique du Sud dimanche.

L'équipe des Seychelles a égalisé à la 83e minute grâce à un but de Leeroy Corallie après que les Comoriens aient pris un avantage de 1-0 à la 60e minute du match.

Ulric Mathiot, analyste de football local, a déclaré que ce score était bon pour les Seychelles.

"Dans un tournoi, vous essayez toujours d'obtenir un résultat positif dans votre premier match afin de ne pas affecter le moral des joueurs dès le début. Obtenir un score de 1-1 était plutôt bon ", a-t-il déclaré.

M. Mathiot a dit qu'il a regardé la deuxième moitié du match et bien que les Comores attaquaient plus, l'équipe des Seychelles a pu revenir après avoir concédé pour égaliser.

"C'est bon signe. Cela montre que même lorsque nous perdons, nous nous battons toujours pour avoir une chance de marquer. Cela montre aussi que le nouvel entraîneur travaille beaucoup sur son système défensif », a ajouté M. Mathiot.

Gavin Jeanne dirige l'équipe nationale masculine des Seychelles en tant qu'entraîneur-chef depuis le mois de janvier.

Après les matches disputés dimanche, le Groupe A, qui comprend les Seychelles, est mené par Madagascar avec 3 points après avoir battu le Mozambique 2-1.

Les Seychelles affronteront les Malgaches mardi lors de leur deuxième rencontre du tournoi.

M. Mathiot a déclaré que cela pourrait être le match le plus difficile pour l'équipe des Seychelles, un archipel dans l'océan Indien occidental. "J'ai regardé le match que Madagascar a remporté contre le Mozambique et je peux dire qu'ils ont une très bonne équipe. La partie la plus difficile pour nous sera la récupération des joueurs à temps pour affronter Madagascar. Mais on ne sait jamais c'est du football et tout est possible ", a-t-il ajouté.

Les 14 membres du Conseil des associations de football d'Afrique australe (Cosafa) participent au tournoi annuel du 27 mai au 9 juin. La première semaine de la compétition sera la phase de groupes où chaque équipe joue trois matchs dans son groupe.

Dans le tournoi Cosafa, les équipes sont classées en fonction des résultats obtenus par les pays dans les précédents tournois Cosafa uniquement.

Après les six équipes éliminées de la phase de groupes, elles seront remplacées par les six premières têtes de série, qui sont arrivés en quarts de finale. Il s'agira du champion en titre, le Zimbabwe, la Zambie qui à obtenu la deuxième place l'année dernière, le pays hôte, l'Afrique du Sud et la Namibie, le Lesotho et le Swaziland.