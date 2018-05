Burkina Faso: Accès à l'énergie en milieu rural - 125 000 ménages en voie d'électrification

Du chef coutumier de village de Minima en passant par la présidente du Conseil municipal de Gourcy, Kadidja Traoré et Lassané Savadogo natifs de la localité et co-parrains, tous ont exprimé leur adhésion au projet. Selon ces ressortissants, l'initiative va booster le développement local.

Mieux, il s'agira, selon le gouvernement, de promouvoir les économies locales existantes des deux régions et favoriser la création de nouvelles opportunités d'emplois. Au cours de la cérémonie qui a mobilisé autorités administratives, politiques, coutumières et les populations locales, plusieurs intervenants ont pris la parole.

D'un coût de 9 milliards FCFA, il permettra d'électrifier 63 villages des régions du Nord et du Centre-Nord, afin d'accroître la contribution des énergies renouvelables, le taux de couverture et l'accès au service électrique. En outre, ce projet devrait permettre de libérer de la puissance sur le réseau de la nationale d'électricité.

Mis en œuvre par la Société d'infrastructures collectives (SINCO) avec l'appui du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers notamment l'Union européenne et l'Agence française de développement, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP).

Le ministre d'Etat auprès de la Présidence du Faso, Simon Compaoré, a officiellement lancé, le jeudi 24 mai 2018 dans le village de Minima, commune de Gourcy (Zondoma), le projet Eco-électrification dynamique pour les régions du Nord et du Centre-Nord. Au terme de la mise en œuvre du projet, 63 localités rurales seront électrifiées à travers les énergies renouvelables et le solaire photovoltaïque.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.