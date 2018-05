Burkina Faso/Cameroun: Match international amical, Burkina Faso - Cameroun - Bertrand Traoré, la valeur-Etalon

C'est devant une chambrée (500 spectateurs environ ) du stade Pierre-Brisson de Beauvais que les Étalons du Burkina Faso ont pris la mesure des Lions Indomptables du Cameroun en match international amical, dimanche 27 mai 2018. Evénement qui a consacré le renouvellement du team national et confirmé que Bertrand Traoré est bel et bien la nouvelle tête de gondole du football burkinabé.

De Bertrand Traoré, nous avions déjà eu à dire qu'il était la synthèse de son géniteur Isaïe Traoré et de son grand frère Alain Traoré, possédant les frappes chirurgicales et puissantes du premier et les dribbles chaloupes du second.

Cette impression que nous avions depuis 2017, s'est grandement confirmée lors de ce match du dimanche 27 mai qu'il a éclaboussé de toute sa classe, malgré ce dilettantisme quelque peu horripilant, propre aux artistes de grande classe, qui, sur une fulgurance peuvent faire taire toutes les critiques.

En témoigne son but de la 60e minute, survenu sur un jeu d'ensemble étincelant, avec Abou Ouattara et Hassan Bandé dans le rôle de « préparateurs ».Un but qui a résumé toute la palette technique et la qualité du jeu sans ballon du golden boy, qui a lancé l'expérimentée défense camerounaise (Teikeu et Siani ) sur une fausse piste avant de crucifier le pauvre Onana André resté pantois sur ce but d'école .

Rien à dire, la nouvelle valeur refuge du football burkinabé doit être actuellement très bien coté à la « bourse » des valeurs footballistiques. Ce qui explique qu'il ne se soit pas donné à fond dans ce match de fin de saison de peur d'une blessure face aux rugueux camerounais qui ne jouent jamais pour du beurre. Surtout qu'ils avaient une réputation de champions d'Afrique à défendre.

A côté de cet artilleur de classe mondiale, la jeune garde a du talent et de l'audace, notamment le jeune Abou Ouattara. Il nous a bluffé lors des 45 minutes qu'il a passées sur le terrain, ainsi que Hassan Bandé, néo sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam au toucher velouté et vif.

Si l'attaque a de la gueule et du talent, le milieu est à l'avenant, surtout si «cap'tain » Charles Kaboré a envie de continuer l'aventure, si Blati Touré épure son jeu, et Bakary Saré, lui, reste toujours aussi teigneux. Avec le retour espéré d'Alain Traoré, la « médiane » n'a pas à souffrir la comparaison avec aucune autre en Afrique.

A Mister Duarte de jouer

Derrière, la charnière Bakary Koné-Issoufou Dayo a de la force et de la technique, l'expérience en sus, en attendant l'éclosion de Dylan Ouédraogo et Trova Boni, sans oublier le prometteur Aziz Tiendrebeogo qui a épaté tout le monde lors de la double confrontation des juniors face à la Libye. Il reste à l'alchimiste Paulo Duarte à « mélanger » tous ces ingrédients, afin de donner une solidarité de corps et d'esprit à l'équipe.

Le Portugais qui a prouvé qu'il est un passionné de football et qu'il a les Étalons chevilles au corps semble à même de revêtir ce costume taille patron sans trop de problèmes.

« J'ai mon équipe dans la tête », nous a-t-il assuré lors du dernier entraînement précédant le match. Ajoutant qu'il préparait «des joueurs jeunes et prometteurs pour l'avenir ». «Je fais mon boulot de mon mieux et je n'ai aucune raison de douter», terminera-t-il.

Le match contre le Cameroun lui aura donner pleinement raison, malgré quelques frayeurs notamment sur ce tir surpuissant de Stephen Bahoken à la 32e minute ainsi que le penalty de la 79e minute arrêté par l'agile Hervé Koffi, désormais numéro un des keapers burkinabé qui nous fait penser au gardien français Bernard Lama avec son allure féline et racée

.Quelques déceptions à noter toutefois, comme Bryan Dabo, précédé d'une réputation flatteuse et qui tarde à s'imposer dans l'équipe. Aussi, Banou Diawara n'a pas encore toute la maîtrise des buteurs de race. Cependant, Jean Noël Lingani en dépit d'une débauche d'énergie remarquable n'aura pas fait oublier le titulaire Yacouba Coulibaly notamment sur le plan de l'apport offensif.

Du côté des Lions, Stéphane Bahoken et Fabrice Olinga ont surnagé dans un collectif somme toute quelconque dans lequel Clinton Njie a joué les divas là où on lui demandait d'être un tambour-major.

Un match test satisfaisant donc dans l'ensemble avec au bout une victoire de prestige bonne pour le moral des troupes. En capitalisant sur ces acquis indéniables, Duarte et ses « boys » peuvent nous valoir d'énormes satisfactions dans un proche avenir. Quand on vous disait que même un match amical pouvait être capital!