Burkina Faso: Assurance maladie universelle - Un accès aux meilleurs services de santé pour tous

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a présenté, le Régime d'assurance maladie universelle (RAMU), aux forces vives de la région du Nord, le jeudi 17 mai 2018 à Ouahigouya.

En vue de susciter l'adhésion de toutes les couches sociales du Nord, pour un accès équitable de tous aux meilleurs soins de santé. Le secrétariat technique du Régime d'assurance maladie universelle (RAMU), a échangé avec les populations du Nord, le jeudi 17 mai 2018 à Ouahigouya.

A cet effet, les caractéristiques et le principe de fonctionnement du RAMU ont été expliqués aux participants. Selon le secrétaire technique de l'assurance maladie universelle, Dr Yves Kinda, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de vulgarisation du RAMU.

Pour lui, des échanges directs avec les populations, sont un relais efficace pour la mise en œuvre du RAMU, au niveau régional. «L'AMU est une technique de mutualisation de ressources dans l'objectif de couvrir les dépenses de santé d'une population.

Dans notre cas, c'est un régime national dont l'objectif est de collecter les ressources nationales et d'essayer de les répartir le plus équitablement possible, pour que les populations puissent avoir accès aux meilleurs services de santé possibles à des coûts réduits», a-t-il défini.

Et de poursuivre que la souscription au régime d'assurance maladie universelle est obligatoire et territoriale. «Toutes les personnes burkinabè ou étrangères vivants sur le territoire national, bénéficiant d'un revenu, ont droit aux prestations et sont toutes obligés de cotiser.

Le RAMU se base sur le principe de la solidarité nationale, l'équité, la non-discrimination, la mutualisation des risques, l'efficience et la responsabilité générale de l'Etat.

Puisqu'il permet à ceux qui n'ont pas la capacité de cotiser, de bénéficier de la même qualité des soins de santé», a précisé Yves Kinda. Par contre, il a souligné que les Burkinabè vivant en dehors du territoire ne sont pas concernés par le RAMU. D'après le secrétaire technique de l'AMU, pour bénéficier du RAMU,

il faut y être assujetti. C'est-à-dire, avoir un numéro d'immatriculation de l'AMU. «C'est la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU) d'aller vers les populations et de mettre en place des dispositifs pour assurer cette immatriculation», a-t-il indiqué.

Afin que tout le monde soit bien imprégné sur le régime, il a fait savoir que d'autres sorties beaucoup plus techniques vont être organisées. «Nous allons sortir sur le terrain pour assurer la collecte des informations biométriques permettant d'identifier chaque Burkinabè et d'assurer l'accessibilité de la couverture sanitaire.

A cet effet, l'immatriculation des agents de l'Etat et du secteur privé va commencer en 2018, avec la prise en charge des immatriculés à partir de 2019», foi de Dr Kinda. En ce qui concerne les dispositions mises en place pour la cotisation, le Dr Yves Kinda a reconnu qu'au niveau du secteur informel, qui compte plus de 85% de nos populations, la question est cruciale.

«Mais il y a des mécanismes pour le faire et c'est justement la responsabilité de la CNAMU de relever tous ces défis. Car, si on n'arrive pas à organiser la couverture pour cette catégorie de la population, nous avons raté l'objectif de l'AMU», a-t-il reconnu. En ce qui concerne les taux des cotisations, il a confié que plusieurs hypothèses ont été formulées par le Secrétariat technique de l'assurance maladie universelle.

Et que le gouvernement décidera de l'hypothèse qui convient à tous. Le gouverneur de la région du Nord, Hassane Sawadogo, a souhaité que les collectivités s'engagent et adhèrent au RAMU afin que chacun puisse bénéficier de soins appropriés.

Pour information, le Burkina Faso a pris la décision d'étendre la protection sociale à l'ensemble de sa population par l'adoption de la loi 060-2015/CNT du 5 septembre 2015 portant RAMU.

L'opérationnalisation du RAMU en 2018, est née de la volonté des autorités, avec la création de la CNAMU, le 1er mars 2018. Sa phase-pilote couvre 4 régions à savoir les Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Nord et le Centre.