Sahara Occidental: Ressources du Sahara Occidental - Le Parlement européen s'érigera contre toute décision contraire à la légalité internationale

La CJUE a rendu en décembre 2016 une décision selon laquelle les accords d'association et de libéralisation UE-Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental, soulignant le statut "séparé" et "distinct" de ce territoire, classé depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU.

Pour rappel la CJUE avait déclaré en février dernier l'accord de pêche UE-Maroc non applicable au Sahara Occidental et ses eaux adjacentes.

Le vice-président du Parlement européen, Fabio Massimo Castaldo, a affirmé que le Parlement Européen s'érigera contre toute décision contraire à la légalité internationale qui autoriserait les pays de l'UE à exploiter les ressources du Sahara Occidental, toujours sous occupation marocaine, appelant les gouvernements européens au respect de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) déclarant l'accord de pêche UE-Maroc non applicable au territoire du Sahara Occidental et ses eaux adjacentes.

