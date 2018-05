Algérie: Bensalah examine avec le ministre bosnien des AE les voies et moyens de promouvoir la coopération bilatérale

- Le président du conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah a examiné, lundi à Alger, lors d'un entretien avec le ministre bosnien des Affaires étrangères, Igor Crnadak, les voies et moyens à même de promouvoir les relations bilatérales au niveau escompté, à la lumière des potentialités et des opportunités offertes dans les deux pays".

Selon un communiqué du conseil, cette audience a été l'occasion de "passer en revue les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales au niveau escompté, à la lumière des potentialités et des opportunités offertes dans les deux pays, sur tous les plans, d'élargir les domaines de coopération et d'en définir les cadres, d'autant plus que les deux pays préparent la tenue du 2e Forum d'investissement Algérie-Bosnie-Herzégovine, qui permettra de déterminer les voies et moyens à même de renforcer les relations commerciales et économiques, au mieux des intérêts des deux peuples et des deux pays".

Au chapitre de la coopération sécuritaire, le ministre bosnien des Affaires étrangères a exprimé "l'admiration et l'interet de son pays pour l'expérience algérienne", en vue d'en tirer profit.

Pour ce qui est des relations parlementaires, les deux parties ont exprimé leur "disposition à les appuyer et à les promouvoir à de hauts niveaux, à travers l'échange de visites et de délégations.