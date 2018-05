Algérie: Recul du nombre d'accidents les dix premiers jours de Ramadhan 2018 par rapport à 2017

Des citoyens approchés par l'APS au niveau du Métro d'Alger et de la Place des martyrs ont fait part de "leur satisfaction" de ces mesures, affirmant que la capitale connaît une amélioration de la sécurisation des quartiers et des rues cette année, grâce au renforcement du dispositif sécuritaire "particulièrement dans les endroits très fréquentés par les citoyens".

A ce titre, le lieutenant Mouloud Ibazatene a fait savoir qu'à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, les services de Sûreté de la wilaya d'Alger avaient déjà mobilisé 7.000 policiers de différents grades en vue de sécuriser les grands centres commerciaux, les places publiques, les marchés et les gares de transport des voyageurs, y compris le tramway et le métro.

Lors d'une sortie sur le terrain dans les différents quartiers de la capitale et notamment au niveau des barrages sécuritaires du centre commercial d'Ardis, de la cité des Bananiers, du Métro d'Alger et de la Place des martyrs, le dispositif sécuritaire a été renforcé en ce mois sacré dans les différents lieux publics très fréquentés par les citoyens, en vue de les rassurer.

Les citoyens qui ont pris part aux tables d'Iftar au niveau des tentes, ont salué cette initiative qui leur a permis de ne pas faire de la vitesse et d'éviter les accidents de circulation, d'autant plus que la majorité d'entre eux est venue d'autres wilayas, à l'instar de Sétif, Tébessa, Tizi Ouzou et autres.

