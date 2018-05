Algérie: Une rencontre internationale sur la réforme pénitentiaire à Alger fin juin prochain

M.Felioune a rappelé, par la même occasion, le rôle de l'UE dans l'opération de réforme pénitentiaire en Algérie, notamment à travers l'échange d'expertise et l'envoi de missions aux établissements de rééducation et de réadaptation.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement officiel des épreuves du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) au niveau de l'établissement de rééducation et de réadaptation d'El Harrach, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune a annoncé la tenue, fin juin prochain, "sur proposition de l'Union Européenne (UE), d'une rencontre internationale sur la réforme pénitentiaire en Algérie, dans le but de présenter l'expérience algérienne dans ce domaine aux pays voisins qui veulent s'engager dans cette démarche".

