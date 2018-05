Algérie: Corps de bataille de l'ANP - Gaïd Salah réitère l'intérêt porté à l'"optimisation" des potentiels

- Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré, lundi depuis In Salah, l'intérêt que porte le Haut Commandement de l'ANP à l'"optimisation" des potentiels du corps de bataille et à la garantie des facteurs permettant le rehaussement de son état-prêt opérationnel, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection à la 6ème Région militaire à Tamanrasset, le général de Corps d'Armée "a inspecté quelques unités relevant du Secteur opérationnel d'In Salah à l'instar de l'Annexe de Réparation du Matériel où il a inauguré quelques structures administratives et s'est réuni avec les cadres et les éléments de ce Secteur en donnant une allocution d'orientation suivie via visioconférence par tous les personnels des unités de la Région".

A cette occasion, le chef d'Etat-major de l'ANP "a réitéré l'intérêt permanent et indéfectible que porte le Haut Commandement à l'optimisation incessante des potentiels du corps de bataille de l'ANP et à la garantie des facteurs permettant le rehaussement de son état-prêt opérationnel afin d'assurer une meilleure performance opérationnelle et de combat au profit de toutes ses formations et ses composantes, et ce, au service de l'Algérie et pour la sauvegarde de sa souveraineté, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité", précise le communiqué.

"J'ai déjà dit et je le redis encore aujourd'hui devant vous, que la situation géographique de l'Algérie et son histoire témoignent avec toute fierté et tout au long de ces années écoulées, que son peuple uni, cohérent et solidaire a su supporter sans faiblir l'adversité quelle que soit la nature, grâce à la noblesse de ce peuple brave et fidèle connu par son intrépidité et son courage, étant un peuple libre et protecteur de son intégrité territoriale, de son indépendance et de sa souveraineté nationale", a affirmé le Vice-ministre de la Défense nationale.

"Telle est la profondeur populaire stratégique sur laquelle s'appuie l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), ce qui lui procure davantage de motivation à s'acquitter amplement de ses missions constitutionnelles conformément à l'ampleur des défis imposées par les variables et les mutations géopolitiques effrénées que connait désormais le monde en général et notre sous-région arabo-africaine en particulier", a-t-il relevé.

Il a souligné que "ceci permettra, donc, de prendre en charge, avec l'aide d'Allah Le Tout-Puissant la défense de la souveraineté de l'Algérie et de son omnipotence afin qu'elle puisse préserver à jamais les fondements de sa sécurité et sa stabilité".

Par ailleurs, le général de Corps d'armée "a inspecté quelques unités mobilisées sur le territoire de la Région", ajoute le communiqué.

Le général de Corps d'armée "a présidé, dans l'après-midi d'hier au siège du Commandement de la Région, une rencontre réunissant l'Etat-major de la Région, les Commandants des Secteurs opérationnels et leurs Etats-majors, les responsables des services de sécurité ainsi que les Commandants d'unités, et a suivi un exposé global présenté par le général-major, Meftah Souab, Commandant de la Région sur la situation générale et la situation sécuritaire dans le secteur de compétence, en plus des exposés donnés par les Commandants des Secteurs opérationnels et les responsables des différents services de sécurité", rappelle la même source.

Par la suite, il a "prononcé une allocution d'orientation, à travers laquelle il a insisté sur l'impératif que les cadres de l'ANP devraient être conscients de la cadence et de l'accélération des événements et des évolutions que connait le monde, et cerner parfaitement les dangers et les menaces qui en découlent, afin de pouvoir mesurer l'ampleur des défis qu'ils doivent relever, et la grandeur des efforts qu'ils doivent fournir, les exhortant demeurer à toujours les dignes exemples que leurs subordonnés doivent suivre dans tous les domaines du métier du militaire".

"J'ai beaucoup insisté sur l'importance, voire l'impératif d'avoir une sensibilisation basée sur un modèle, une formation et un enseignement qui s'y réfèrent, de suivre des exemples pour l'acquisition davantage de sciences militaires générales et spécialisées, car quel que soit le niveau du responsable ou du chef et quel que soit l'échelon de la responsabilité qu'il s'honore de porter, celui qui se distingue par l'éthique, le sérieux et le travail persévérant, qui se voue au service de l'unité de son Armée et de son Pays, est le modèle à suivre.

Il sera ainsi le digne exemple pour les autres, autant pour son comportement et sa discipline, que pour le travail laborieux qu'il entreprend", a soutenu le Général de Corps d'armée.

Pour lui, "tel est le chemin de la réussite et le cadre opérationnel et professionnel qui s'est concrétisé effectivement sur le terrain et qui a atteint les rangs les plus élevés, qui n'a nul besoin de preuves ou d'arguments, car le terrain opérationnel en témoigne amplement, et les résultats réalisés sur plus d'un échelon suffisent pour affirmer cette image que nous avons pu ériger, grâce à Allah Le Tout-Puissant, puis grâce au soutien indéfectible dont jouissent nos Forces Armées de la part de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense nationale".

"Des résultats concrets, qui seront une véritable plateforme permettant à l'Armée nationale populaire de poursuivre ces efforts, de les réaliser sur terrain, et de convertir tous les nobles objectifs en de nouvelles réalisations, et telle est notre ultime et légitime finalité", a souligné le chef d'Etat-major de l'ANP.