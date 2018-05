Algérie: Ligue 1/USMA - "Le nouvel entraîneur sera un technicien français"

"La politique du club est claire. Nous allons engager quelques joueurs seulement dans le but de renforcer le groupe et pallier certains départs. L'USMA dispose déjà du meilleur effectif du pays, il n'est pas question de le chambouler, surtout que nous ne disposons pas d'assez de licences CAF", a-t-il expliqué.

Selon lui, l'USM Alger va se contenter de quelques joueurs seulement lors du mercato d'été pour surtout remplacer les internationaux Abdellaoui et Darfalou partis en Europe (respectivement Suisse et Pays-Bas).

"Je comprends l'excitation des supporters de l'USMA et de la presse par rapport au mercato. Cela dit, il est important de savoir qu'à l'USMA, nous ne voulons pas recruter pour recruter, on ne va jamais enrôler un joueur pour faire plaisir à X ou Y. Les agents font de la surenchère et font propager des rumeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons bien étudié le recrutement qui a déjà commencé en coulisses. J'ai conclu avec quelques joueurs dont les noms ne sont pas encore annoncés pour la simple raison qu'il n'y a pas encore eu de signature officielle", a souligné Serrar.

"Concernant l'identité du nouveau coach, sachez qu'il sera à Alger la semaine prochaine et il sera présenté au public. Nous avons presque tout conclu avec lui, dès qu'il terminera ses démarches de visa, il sera à Alger. Tout ce que je peux dire c'est qu'il s'agit d'un technicien français très connu et réputé en France", a déclaré Serrar au site officiel de l'USM Alger.

