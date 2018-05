Mauritanie: Concertation autour des conséquences du manque de pluies sur les secteurs agropastoral et alimentaire

Les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte- parole du gouvernement, Dr Mohamed lemine Ould Cheikh, du… Plus »

Le programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales, opéré en réponse à la problématique spécifique de l'éducation/formation des éleveurs,surtout qui transhument vers le Mali et le Sénégal, dispose de 13 centres d'alphabétisation, 9 centres de formation professionnelle sur les services pastoraux dans la mougataa de Tintane (Hodh Al Gharbi).

Dans un mot prononcé pour l'occasion, le président du regroupement national des associations agropastorales, M. Hacen Ould Taleb a indiqué que le but de cette rencontre est de créer un cadre de concertation entre les organisations agropastorales dans le but d'échanger des points de vue sur les meilleures voies de répondre au phénomène de manque des pluies enregistrées au cours de l'année écoulée.

Le séminaire, auquel participent les présidents des associations nationales pastorales, les organisations professionnelles opérant dans le domaine de l'élevage, le regroupement national des femmes pastorales ainsi que des ONG concernées, a pour objectif l'échange d'informations sur le problème de déficit en matière de pluie et ses effets négatifs sur les secteurs agropastoral et alimentaire.

