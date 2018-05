Gabon: Fête des mères - L'UFPDG a pensé aux mères de la Prison centrale de Libreville

Les mamans détenues à la prison centrale de la capitale gabonaise ont bénéficié de l'attention et l'affection des membres du bureau national et de la Secrétaire générale adjoint 4 chargée de L'Union des Femmes du Parti Démocratique Gabonais(UFPDG), Chantal MEBALEY ce week-end dernier.

Ces cadres du parti démocratique gabonais, ont tenu à célébrer l'édition 2018 de la fête des mères avec leurs sœurs et filles locataires de ce milieu carcéral. Une action de cœur, sociale et humanitaire pour dire aux bénéficiaires que la société et la République ne les ont pas oubliés. Elle a été accompagnée de la remise de lots de produits de premières nécessités et pharmaceutiques.

Une manifestation de solidarité et de partage aux personnes détenues de sexe féminin de la maison d'arrêt de Libreville, de portée particulière et qui intègre le programme de resocialisation de la population carcérale en général dans lequel, les responsables de l'institution et de la sécurité pénitentiaire sont engagés.

Pour le commandant en Chef en second, ce don rentre dans le cadre de la politique d'humanisation des conditions de détentions énoncée par le Chef de l'Etat, Chef suprême des armées et sécurité qui déclare « j'ai décidé de l'humanisation des conditions de détention pour être en phase avec les principes fondamentaux des droits humains ».

Cette manifestation au sein du milieu carcéral pour fêter avec les mères des lieux était l'occasion pour la première responsable de l'Ufpdg de conscientiser,de conseiller ses sœurs et filles en prison. « Soyez conscientes, soyez courageuses, soyez déterminées et optimistes. La prison n'est ni la fin d'une vie, ni une mise à l'écart définitive de la société » a t-elle déclaré, comme pour conseiller les femmes admises en milieu carcéral.

Les responsables de l'UFPDG, ceux de la prison centrale et de la sécurité pénitenciers ainsi que les invités ont eu droit pour finir, à une visite broderies faite par les détenues et ensuite d'un match de gala de football. La rencontre a vu les représentantes des femmes incarcérées avoir raison de l'équipe des geôlières.