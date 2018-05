Gabon: Santé publique - La CNAMGS offre des consultations et des interventions chirurgicales à Libreville.

La question de santé publique préoccupe les populations gabonaises comme bien d'autres. C'est dans cette optique que La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS) organise des journées médico-chirurgicales en partenariat avec le Service de santé Militaire. Les consultations et des interventions chirurgicales se déroulent à Libreville du 28 mai au 02 juin 2018 de 8h à 19h.

C'est le Dr Eric Jacob Benizri, Urologue du centre d'Urologie et d'Andrologie de Nice, qui dirige l'équipe des urologues chargés des consultations et interventions chirurgicales qui se déroulent à Libreville au Gabon. Il a répondu à l'invitation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS), en partenariat avec le Service de santé Militaire. Ce qui réduit le coût des évacuations. Cette initiative prise par le gouvernement gabonais permet aux patients intéressés présentant des pathologies urologiques (maladies du rein et de la prostate, calculs, malformations, cancers ... ) de prendre préalablement rendez-vous auprès des Services d'Urologie de l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO), de se présenter en Chirurgie viscérale et urologie sise au 4è étage de 8h à 19h.

Plusieurs patients sont en attente devant le bureau du Docteur Éric et ses collègues médecins gabonais, les uns pour la consultation et les autres pour l'intervention chirurgicale. « C'est comme à chaque fois, on traite toute urologie mécanique, urologie infectieuse, urologie malformative ... L'urologie concerne l'ensemble de l'appareil urinaire qui va du rein à l'urètre, passant par la vessie. On va s'intéresser à la pathologie des testicules, de l'impuissance, de perte d'urine ... sont autant de pathologies qui seront traitées » affirme l'Urologue du centre d'Urologie et d'Andrologie de Nice.

C'est une satisfaction pour les patients qui sont reçus en consultations et surtout, ceux qui ont subi une intervention chirurgicale. Pour D. Koumba, un des patients opérés il y a six mois « c'est un soulagement. Je suis revenu pour les contrôles. Je me sens bien depuis que j'ai subi l'opération. Grâce à mon assurance Cnamgs, je n'ai pas senti le poids de la dépense. Il faut que les Gabonais soient assurés à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS). Elle aide beaucoup des Gabonais économiquement faible ».Les patients et les assurés Cnamgs ont compris et comprennent que la Solidarité a un sens.